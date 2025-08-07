柯文哲休庭失控對公訴檢察官爆粗口 北檢火速語氣強烈回應

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案今在台北地方法院審理的休庭時間，對3名執行公訴的檢察官大爆粗口「X！」還將盛水的水杯丟向坐在對面的檢察官席，引發法庭大騷動。台北地檢署今下午火速發新聞稿，表達嚴正譴責。

北檢指出，今天京華城案被告柯文哲在法院審理期日的休庭時間，對蒞庭檢察官非理性言詞及舉動「本署表達嚴正譴責」。

北檢提出，法官法第86條第1項明定，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人。因此，檢察官依法於法院執行公訴職務，其人身安全與執行職務之尊嚴，應受保障。

北檢表示，參與訴訟的當事人均應理性進行法庭上攻防，對於起訴事實或法律適用之爭執，亦應透過訴訟程序具體提出、主張及論辯，由法院為公正客觀之裁判，方為正辦。台北地檢署「嚴正譴責」當事人以非理性之言詞或舉動，恣意對實行公訴的檢察官做人身攻擊，並呼籲當事人應遵守法庭秩序，以維護理性、安全的訴訟環境。

今北院庭審從9時30分開始，審判長江俊彥10點27時宣布休庭10分鐘休庭，柯文哲「空檔」時段忽然一連暴怒十幾分鐘，還將盛水的水杯丟向坐在對面的檢察官席，引發法庭大騷動。柯文哲對著蒞庭的台北地檢署主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、陳思荔，開啟飆罵模式「有沒有良心！」「不要臉！」，還指檢察官「你們逼死彭振聲太太！」，接著說「去跟賴清德講啦，我絕對不會投降，絕對不會屈服，絕對不會屈服」等，又表示「你看我是會貪汙的人嗎！」