快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

聽新聞
0:00 / 0:00

影／河智媛老闆遭埋伏砍殺 檢察官今解剖「無限夢想」老闆遺體

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「無限夢想公司」負責人詹智能簽下韓國啦啦隊女神河智媛，未料詹8月4日上午在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺人罪嫌收押；檢察官今下午赴台中殯儀館，協法醫解剖詹遺體，釐清確切死因。

檢警調查，詹智能（57歲）8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，卻遭黃姓男子（41歲）埋伏持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治，店內更是血跡斑斑相當駭人，黃行凶後跑到台中第二分局投案，檢方依殺人罪嫌將他聲押禁見獲准。

黃當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，且黃行凶時車上還有另名康姓友人同行，案發後康徒步逃逸，事後經警方北上台北萬華逮到人，同樣依殺人罪嫌將其移送，因康錦陪同、未動手，檢方複訊後將其轉證人請回。

檢察官黃鈺雯今下午2點協同法醫赴台中殯儀館，解剖詹遺體釐清確切死因。

檢察官黃鈺雯今下午2點協同法醫赴台中殯儀館，解剖詹遺體釐清確切死因。記者曾健祐／攝影
檢察官黃鈺雯今下午2點協同法醫赴台中殯儀館，解剖詹遺體釐清確切死因。記者曾健祐／攝影

殺人 豐原 殯儀館

延伸閱讀

砍殺無限夢想老闆…同車共犯殺人移送 檢方複訊後轉證人請回

河智媛、禹洙漢老闆詹智能生前2舉動　被疑替啦啦隊員「擋下一刀」

影／涉砍死韓國啦啦隊女神老闆 凶嫌「外套掩面」殺人罪移送

經紀公司老闆遭砍死 凶嫌晚間殺人罪移送

相關新聞

牛埔幫葉明財告別式 竹聯幫無人到場「最大咖是蔣萬安」…警分析原因

台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財，今年6月20日在家中逝世，享壽84歲，告別...

影／河智媛老闆遭埋伏砍殺 檢察官今解剖「無限夢想」老闆遺體

「無限夢想公司」負責人詹智能簽下韓國啦啦隊女神河智媛，未料詹8月4日上午在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺...

牛埔幫大老葉明財告別式 現場冠蓋雲集

台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，於6月20日辭世，享壽85歲。今天上午於台北市立殯儀館懷愛館舉...

邊吸邊開車….汽機車毒駕泛濫 台南這派出所一晚就抓2件

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎機車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器；...

影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

1名余姓婦人本月3日在桃園市楊梅富岡民富路三段一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，余婦當下嚇傻，乖乖...

牛埔幫「牛財」葉明財告別式 竹聯幫誰領銜公祭受矚目

牛埔幫大老、洪門金台山山主、「牛財」葉明財6月20日因病辭世，享壽85歲，家屬8月7日於台北市二殯懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」，由於竹聯幫已故幫主黃少岑過世後，幫主之爭鬧三胞，迄今方興未艾，有超過一半主力堂口擁護的青堂大老高世川，是否會代表竹聯以「董事長」名義現身，備受警方關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。