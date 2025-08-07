聽新聞
影／河智媛老闆遭埋伏砍殺 檢察官今解剖「無限夢想」老闆遺體
「無限夢想公司」負責人詹智能簽下韓國啦啦隊女神河智媛，未料詹8月4日上午在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺人罪嫌收押；檢察官今下午赴台中殯儀館，協法醫解剖詹遺體，釐清確切死因。
檢警調查，詹智能（57歲）8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，卻遭黃姓男子（41歲）埋伏持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治，店內更是血跡斑斑相當駭人，黃行凶後跑到台中第二分局投案，檢方依殺人罪嫌將他聲押禁見獲准。
黃當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，且黃行凶時車上還有另名康姓友人同行，案發後康徒步逃逸，事後經警方北上台北萬華逮到人，同樣依殺人罪嫌將其移送，因康錦陪同、未動手，檢方複訊後將其轉證人請回。
檢察官黃鈺雯今下午2點協同法醫赴台中殯儀館，解剖詹遺體釐清確切死因。
