牛埔幫大老葉明財告別式 現場冠蓋雲集
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，於6月20日辭世，享壽85歲。今天上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。葉明財同時也是台北議會副議長葉林傳之父，台北市長蔣萬安也親到場致意，並上台致詞緬懷葉明財老先生，選立委及市長時都多次向其請益。
除了台北市長蔣萬安外，王世堅、羅智強、王鴻薇及洪孟楷等立委親自到場；台北市議會藍、綠、白議員也親來致意。牛埔幫大老、洪門金台山山主、「牛財」葉明財6月20日因病辭世，享壽85歲，家屬今天於台北市二殯懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」。
