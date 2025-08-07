快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

牛埔幫大老葉明財告別式 現場冠蓋雲集

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞

台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，於6月20日辭世，享壽85歲。今天上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。葉明財同時也是台北議會副議長葉林傳之父，台北市長蔣萬安也親到場致意，並上台致詞緬懷葉明財老先生，選立委及市長時都多次向其請益。

除了台北市長蔣萬安外，王世堅、羅智強、王鴻薇及洪孟楷等立委親自到場；台北市議會藍、綠、白議員也親來致意。牛埔幫大老、洪門金台山山主、「牛財」葉明財6月20日因病辭世，享壽85歲，家屬今天於台北市二殯懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」。

台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，同時也是台北議會副議長葉林傳之父，台北市長蔣萬安也親到場致意，並上台致詞緬懷葉明財老先生，獻花致祭後，蔣萬安趨前向葉林傳及家屬致意。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，同時也是台北議會副議長葉林傳之父，台北市長蔣萬安也親到場致意，並上台致詞緬懷葉明財老先生，獻花致祭後，蔣萬安趨前向葉林傳及家屬致意。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，同時也是台北議會副議長葉林傳之父，台北市長蔣萬安也親到場致意，並上台致詞緬懷葉明財老先生。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，同時也是台北議會副議長葉林傳之父，台北市長蔣萬安也親到場致意，並上台致詞緬懷葉明財老先生。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，今天上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，葉明財同時也是台北議會副議長葉林傳（中）之父。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，今天上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，葉明財同時也是台北議會副議長葉林傳（中）之父。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。記者林俊良／攝影
台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，上午於台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式，現場冠蓋雲集，除家屬親友外，不少政商界人士及地方幫派、兄弟「公司」皆低調到場獻花，台北市警局派出不少警力到場戒備。記者林俊良／攝影

幫派 告別式

延伸閱讀

牛埔幫葉明財告別式 竹聯幫無人到場「最大咖是蔣萬安」…警分析原因

宣導「停讓文化」 蔣萬安：翻轉過去以車為本思維

綠要盧秀燕返台救災 蔣萬安抱不平：話都是民進黨在講

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」

相關新聞

牛埔幫葉明財告別式 竹聯幫無人到場「最大咖是蔣萬安」…警分析原因

台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財，今年6月20日在家中逝世，享壽84歲，告別...

影／河智媛老闆遭埋伏砍殺 檢察官今解剖「無限夢想」老闆遺體

「無限夢想公司」負責人詹智能簽下韓國啦啦隊女神河智媛，未料詹8月4日上午在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺...

牛埔幫大老葉明財告別式 現場冠蓋雲集

台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，於6月20日辭世，享壽85歲。今天上午於台北市立殯儀館懷愛館舉...

邊吸邊開車….汽機車毒駕泛濫 台南這派出所一晚就抓2件

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎機車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器；...

影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

1名余姓婦人本月3日在桃園市楊梅富岡民富路三段一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，余婦當下嚇傻，乖乖...

牛埔幫「牛財」葉明財告別式 竹聯幫誰領銜公祭受矚目

牛埔幫大老、洪門金台山山主、「牛財」葉明財6月20日因病辭世，享壽85歲，家屬8月7日於台北市二殯懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」，由於竹聯幫已故幫主黃少岑過世後，幫主之爭鬧三胞，迄今方興未艾，有超過一半主力堂口擁護的青堂大老高世川，是否會代表竹聯以「董事長」名義現身，備受警方關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。