牛埔幫葉明財告別式 竹聯幫無人到場「最大咖是蔣萬安」…警分析原因

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財，今年6月20日在家中逝世，享壽84歲，告別式今天在台北市懷愛館景明廳舉辦，奠儀將全數捐助公益，值得一提的是，竹聯幫等大幫都未到場致意，整場告別式最大咖人物則是蔣萬安，他致詞感謝葉明財生前替他參選立委時提供意見，祝福一路好走。

告別式以佛教法會儀式進行，由於葉明財人脈橫跨黑幫、政治，公祭特別分為兩時段，10點半到場多為政治人物，而中午12點則是地方角頭、幫派等。

儘管葉明財是以「牛埔幫」創幫大老發跡，但來拈香的黑幫卻沒有任何知名幫派到場，包括竹聯幫、四海幫、北聯幫、太陽會等都沒有動員，前來參與公祭的最大團，是來自桃園的地方角頭，率逾50名黑衣人到場，加上零零總總其他角頭，幫派約百餘人參與。

有官警認為，葉明財為人四海、交友廣闊，應不至於無大幫參加，他分析，其子副議長葉林傳才因2017年期間，以議員身分向北市府施壓，透過修法讓限制級電子遊戲場取得執照，涉犯圖利罪，上月底被檢方約談到案，訊後獲500萬元交保、限制出境出海、配戴電子手環，葉林傳應不想讓黑幫參與人數太多，顯得招搖，因此私下透過管道採低調處理。

政治人物包括市長蔣萬安、立委王鴻薇、王世堅、洪孟楷、許宇甄、羅智強、議員陳宥丞、戴錫欽、郭昭巖等人都到場，市長蔣萬安致詞表示，今天懷著不捨的心情來送葉明財董事長最後一程，葉明財為人四海、重情重義、樂善好施、交友廣闊 ，無論相親遇到什麼困難，一言九鼎，一定全力相挺解決問題，是讓人敬重的長輩。

蔣萬安說，記得第一次參選立委時，也特別拜訪葉明財請益，葉明財非常有耐心的提供意見，對他有莫大的幫助，非常感謝。

蔣萬安最後說，葉明財一生大風大浪、充滿傳奇、事業有成、家庭和諧、兒孫滿堂，子女在各領域都有出色的成就，一生圓滿，如今安詳離世，往生極樂，相當令人不捨，但留下的風範將長流人間，祝福一路好走。

北市警方今天動員約50名警力，對參與公祭的黑幫進行身分盤查，現場沒有發生違規、違法情事；據了解，原本警方勤務設定到下午3點，但也因黑幫場參與公祭人數少，下午1點左右就慢慢撤崗。

中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，今天在台北市懷愛館景明廳舉辦告別式。記者翁至成／攝影
中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，今天在台北市懷愛館景明廳舉辦告別式。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安（前排手持麥克風者）參與台北市議會副議長葉林傳（蔣萬安右邊第二位）的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安（前排手持麥克風者）參與台北市議會副議長葉林傳（蔣萬安右邊第二位）的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
北市警方今天動員約150名警力，對參與公祭的黑幫進行身分盤查，現場沒有發生違規、違法情事。記者翁至成／攝影
北市警方今天動員約150名警力，對參與公祭的黑幫進行身分盤查，現場沒有發生違規、違法情事。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安到場，參與台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安到場，參與台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安到場，參與台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安到場，參與台北市議會副議長葉林傳的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
來自桃園的地方角頭約50人，今天北上參與「牛埔幫」創幫大老葉明財公祭。記者翁至成／攝影
來自桃園的地方角頭約50人，今天北上參與「牛埔幫」創幫大老葉明財公祭。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安（前排手持麥克風者）參與台北市議會副議長葉林傳（蔣萬安右邊第二位）的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安（前排手持麥克風者）參與台北市議會副議長葉林傳（蔣萬安右邊第二位）的父親、中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財告別式。記者翁至成／攝影
立法院長韓國瑜致贈花籃。記者翁至成／攝影
立法院長韓國瑜致贈花籃。記者翁至成／攝影
中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，今天在台北市懷愛館景明廳舉辦告別式。記者翁至成／攝影
中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老葉明財，今天在台北市懷愛館景明廳舉辦告別式。記者翁至成／攝影
來自桃園的地方角頭約50人，今天北上參與「牛埔幫」創幫大老葉明財公祭。記者翁至成／攝影
來自桃園的地方角頭約50人，今天北上參與「牛埔幫」創幫大老葉明財公祭。記者翁至成／攝影
北市警方今天動員約150名警力，對參與公祭的黑幫進行身分盤查，現場沒有發生違規、違法情事。記者翁至成／攝影
北市警方今天動員約150名警力，對參與公祭的黑幫進行身分盤查，現場沒有發生違規、違法情事。記者翁至成／攝影
來自桃園的地方角頭約50人，今天北上參與「牛埔幫」創幫大老葉明財公祭。記者翁至成／攝影
來自桃園的地方角頭約50人，今天北上參與「牛埔幫」創幫大老葉明財公祭。記者翁至成／攝影

