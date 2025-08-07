快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

邊吸邊開車….汽機車毒駕泛濫 台南這派出所一晚就抓2件

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎機車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器；同所另組巡邏警力則發現20歲呂姓男子邊開車邊吸食香菸，且未繫安全帶，經攔查確認他竟是邊開車邊吸毒，一箭雙鵰逮捕二人。

警方指出，昨天晚間10時許，和緯派出所副所長林敏祥、警員鍾秉澍與實習生陳柏瑋執行巡邏勤務，行經中華北路時發現25歲施姓男子騎機車不穩，尾隨至適當地點後攔查；施自知難逃，主動交出4包安非他命（約3餘公克）及一組吸食器。

晚間11時許，另組警力吳冠霆、吳鎮宇於同路段巡邏時，發現20歲男子手持香菸吸食且未繫安全帶駕駛轎車，攔查發現車內散發濃烈塑膠異味；經呂同意搜索，當場查獲愷他命一罐（約9餘公克）、K盤一個、毒品咖啡包10包（約30餘公克）及大麻電子煙一枝。

警方將2人毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，分局交通組指出，駕駛汽車未繫安全帶及手持香菸吸食，依道管條例，將各處1500元及600元罰鍰。另施用毒品後駕駛汽（機）車，除涉違反刑事法規，亦依法吊扣駕駛執照1至2年，另吊扣駕駛人（即車主）車輛牌照2年。

分局長張沛銘表示，警方將持續加強社區巡邏與勤務密度，堅守「毒品零容忍」立場，主動出擊、精準打擊，守護市民的健康與生活安全。他提醒，暑期為青少年活動高峰期，也是犯罪集團覬覦的時機，為防止學子被利用從事非法活動，分局執行「青春專案」，強化預防與查緝力道。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局和緯派出所巡邏警力發現20歲呂姓男子邊開車邊吸食香菸，且未繫安全帶，經攔查確認他竟是邊開車邊吸毒。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局和緯派出所巡邏警力發現20歲呂姓男子邊開車邊吸食香菸，且未繫安全帶，經攔查確認他竟是邊開車邊吸毒。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局和緯派出所巡邏警力發現20歲呂姓男子邊開車邊吸食香菸，且未繫安全帶，經攔查確認他竟是邊開車邊吸毒。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局和緯派出所巡邏警力發現20歲呂姓男子邊開車邊吸食香菸，且未繫安全帶，經攔查確認他竟是邊開車邊吸毒。記者袁志豪／翻攝

毒品 台南 安非他命

延伸閱讀

車身貼「靜桃專案」繼續炸街 桃園環警監當場開罰

台中長腿妹裙上一坨不明汙漬…警攔查發現她違法糗大

台中18歲殯葬業二代毒駕 無照撞死退休公務員 用「糖尿病」逃押失敗

影／男疑施用喪屍煙彈毒駕失控 直衝猛撞騎士、撐傘路人

相關新聞

邊吸邊開車….汽機車毒駕泛濫 台南這派出所一晚就抓2件

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎機車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器；...

影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

1名余姓婦人本月3日在桃園市楊梅富岡民富路三段一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，余婦當下嚇傻，乖乖...

牛埔幫「牛財」葉明財告別式 竹聯幫誰領銜公祭受矚目

牛埔幫大老、洪門金台山山主、「牛財」葉明財6月20日因病辭世，享壽85歲，家屬8月7日於台北市二殯懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」，由於竹聯幫已故幫主黃少岑過世後，幫主之爭鬧三胞，迄今方興未艾，有超過一半主力堂口擁護的青堂大老高世川，是否會代表竹聯以「董事長」名義現身，備受警方關注。

假殉情真殺人！私房主廚不爽被分手下藥燒炭害死男伴 判無期定讞

高雄市創意私房菜餐館主廚李祈緯不滿林姓同性伴侶提分手，讓林服用數顆安眠藥再燒炭，使林一氧化碳中毒身亡，他犯後也吃下安眠藥...

影／高雄男冒充他人謊稱「罹癌變瘦」 警一查原來涉3案通緝

43歲的李姓男子今天凌晨要去按摩店，遇見巡邏員警，神情緊張，警方覺得他形跡可疑，攔他盤查。面對警方詢問，李男神情緊張，不...

網紅鳳梨槍擊未解 飲料店再遭潑不明液體攻擊…疑似恐嚇行動升級

網紅「鳳梨」（本名吳泓逸）風波不斷，繼7月15日開車在嘉義市區遭歹徒騎車尾隨掃射12槍，槍手在逃，案情至今未釐清，近日自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。