邊吸邊開車….汽機車毒駕泛濫 台南這派出所一晚就抓2件

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎機車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器；同所另組巡邏警力則發現20歲呂姓男子邊開車邊吸食香菸，且未繫安全帶，經攔查確認他竟是邊開車邊吸毒，一箭雙鵰逮捕二人。

警方指出，昨天晚間10時許，和緯派出所副所長林敏祥、警員鍾秉澍與實習生陳柏瑋執行巡邏勤務，行經中華北路時發現25歲施姓男子騎機車不穩，尾隨至適當地點後攔查；施自知難逃，主動交出4包安非他命（約3餘公克）及一組吸食器。

晚間11時許，另組警力吳冠霆、吳鎮宇於同路段巡邏時，發現20歲男子手持香菸吸食且未繫安全帶駕駛轎車，攔查發現車內散發濃烈塑膠異味；經呂同意搜索，當場查獲愷他命一罐（約9餘公克）、K盤一個、毒品咖啡包10包（約30餘公克）及大麻電子煙一枝。

警方將2人毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，分局交通組指出，駕駛汽車未繫安全帶及手持香菸吸食，依道管條例，將各處1500元及600元罰鍰。另施用毒品後駕駛汽（機）車，除涉違反刑事法規，亦依法吊扣駕駛執照1至2年，另吊扣駕駛人（即車主）車輛牌照2年。

分局長張沛銘表示，警方將持續加強社區巡邏與勤務密度，堅守「毒品零容忍」立場，主動出擊、精準打擊，守護市民的健康與生活安全。他提醒，暑期為青少年活動高峰期，也是犯罪集團覬覦的時機，為防止學子被利用從事非法活動，分局執行「青春專案」，強化預防與查緝力道。