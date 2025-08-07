影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

1名余姓婦人本月3日在桃園市楊梅富岡民富路三段一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，余婦當下嚇傻，乖乖交出鑰匙連同車上剛收取完的24萬元現金都被對方帶走，警方昨下午逮捕49歲范姓嫌犯，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物，范嫌自稱臨時起意犯案，全案依強盜罪及違反毒品危害防制條例，將范嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

余婦從事自來水相關生意3日早上做完生意返家剛將車輛停妥，未料行經楊梅富岡民富路鐵道前，遭1名男子突然持刀威脅下車，婦人驚嚇交出車鑰匙，男子連同車上24萬元現金帶走，便開走余婦車輛逃逸。

後續警方於新屋區埔頂二路一帶空地尋獲該車，惟范嫌已逃逸無蹤，且放置於車上財物及手機均遭犯嫌竊取，警方立即成立專案小組進行查緝並鎖定范嫌身分。然其為躲避查緝便逃竄至新竹縣地區，經過專案小組多日調閱監視器調查，終於得知其於新竹縣湖口鄉一處旅館藏匿，警方便於該處埋伏等待時機。

專案小組昨下午4時許見時機成熟，便持桃園地方檢察署核發拘票於旅館內將范嫌順利逮捕，同時於范嫌身上查獲剩餘贓款24萬餘元、毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。

據了解，范嫌因缺錢便臨時起意鎖定余姓被害婦人，案發當時趁余婦獨自一人時動手搶劫，後續為規避逮捕逃竄至新竹縣一帶藏匿，不過經過警方鍥而不捨調閱監視器查緝，最終還是將范嫌繩之以法，全案依強盜罪及違反毒品危害防制條例將范嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885