快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名余姓婦人本月3日在桃園市楊梅富岡民富路三段一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，余婦當下嚇傻，乖乖交出鑰匙連同車上剛收取完的24萬元現金都被對方帶走，警方昨下午逮捕49歲范姓嫌犯，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物，范嫌自稱臨時起意犯案，全案依強盜罪及違反毒品危害防制條例，將范嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

余婦從事自來水相關生意3日早上做完生意返家剛將車輛停妥，未料行經楊梅富岡民富路鐵道前，遭1名男子突然持刀威脅下車，婦人驚嚇交出車鑰匙，男子連同車上24萬元現金帶走，便開走余婦車輛逃逸。

後續警方於新屋區埔頂二路一帶空地尋獲該車，惟范嫌已逃逸無蹤，且放置於車上財物及手機均遭犯嫌竊取，警方立即成立專案小組進行查緝並鎖定范嫌身分。然其為躲避查緝便逃竄至新竹縣地區，經過專案小組多日調閱監視器調查，終於得知其於新竹縣湖口鄉一處旅館藏匿，警方便於該處埋伏等待時機。

專案小組昨下午4時許見時機成熟，便持桃園地方檢察署核發拘票於旅館內將范嫌順利逮捕，同時於范嫌身上查獲剩餘贓款24萬餘元、毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。

據了解，范嫌因缺錢便臨時起意鎖定余姓被害婦人，案發當時趁余婦獨自一人時動手搶劫，後續為規避逮捕逃竄至新竹縣一帶藏匿，不過經過警方鍥而不捨調閱監視器查緝，最終還是將范嫌繩之以法，全案依強盜罪及違反毒品危害防制條例將范嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

1名余姓婦人本月3日於桃園市，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，昨下午於新竹湖口一處旅館將49歲的范姓嫌犯帶回，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。記者翁唯真／翻攝
1名余姓婦人本月3日於桃園市，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，昨下午於新竹湖口一處旅館將49歲的范姓嫌犯帶回，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。記者翁唯真／翻攝
1名余姓婦人本月3日於桃園市，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，昨下午於新竹湖口一處旅館將49歲的范姓嫌犯帶回，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。記者翁唯真／翻攝
1名余姓婦人本月3日於桃園市，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，昨下午於新竹湖口一處旅館將49歲的范姓嫌犯帶回，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。記者翁唯真／翻攝
1名余姓婦人本月3日於桃園市，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，昨下午於新竹湖口一處旅館將49歲的范姓嫌犯帶回，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。記者翁唯真／翻攝
1名余姓婦人本月3日於桃園市，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，昨下午於新竹湖口一處旅館將49歲的范姓嫌犯帶回，現場更查獲毒品安非他命、海洛因及依託咪酯菸彈等違禁物。記者翁唯真／翻攝

毒品 桃園 鑰匙

延伸閱讀

抓住暑假尾巴！桃園21座特色公園怎麼玩 攻略網站在這裡

車身貼「靜桃專案」繼續炸街 桃園環警監當場開罰

桃園男持刀劫車搶20萬現金棄車逃亡 落跑3天今新竹落網

TBC未經申請 變更Discovery等四頻道 NCC：命改正

相關新聞

邊吸邊開車….汽機車毒駕泛濫 台南這派出所一晚就抓2件

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎機車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器；...

影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

1名余姓婦人本月3日在桃園市楊梅富岡民富路三段一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，余婦當下嚇傻，乖乖...

牛埔幫「牛財」葉明財告別式 竹聯幫誰領銜公祭受矚目

牛埔幫大老、洪門金台山山主、「牛財」葉明財6月20日因病辭世，享壽85歲，家屬8月7日於台北市二殯懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」，由於竹聯幫已故幫主黃少岑過世後，幫主之爭鬧三胞，迄今方興未艾，有超過一半主力堂口擁護的青堂大老高世川，是否會代表竹聯以「董事長」名義現身，備受警方關注。

假殉情真殺人！私房主廚不爽被分手下藥燒炭害死男伴 判無期定讞

高雄市創意私房菜餐館主廚李祈緯不滿林姓同性伴侶提分手，讓林服用數顆安眠藥再燒炭，使林一氧化碳中毒身亡，他犯後也吃下安眠藥...

影／高雄男冒充他人謊稱「罹癌變瘦」 警一查原來涉3案通緝

43歲的李姓男子今天凌晨要去按摩店，遇見巡邏員警，神情緊張，警方覺得他形跡可疑，攔他盤查。面對警方詢問，李男神情緊張，不...

網紅鳳梨槍擊未解 飲料店再遭潑不明液體攻擊…疑似恐嚇行動升級

網紅「鳳梨」（本名吳泓逸）風波不斷，繼7月15日開車在嘉義市區遭歹徒騎車尾隨掃射12槍，槍手在逃，案情至今未釐清，近日自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。