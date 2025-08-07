假殉情真殺人！私房主廚不爽被分手下藥燒炭害死男伴 判無期定讞

高雄市創意私房菜餐館主廚李祈緯不滿林姓同性伴侶提分手，讓林服用數顆安眠藥再燒炭，使林一氧化碳中毒身亡，他犯後也吃下安眠藥佯裝殉情。檢方依殺人罪嫌起訴，最高法院判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

李祈緯原在高雄開私廚餐廳「ANGUS'LAB斯研室」，林則是直銷公司講師，兩人2022年5月相識後交往，並同居在林的租屋處，林認為兩人個性不合常吵架而提分手，李也負氣將私人物品搬離租屋處，但李心有不甘，藉故於同年8月6日晚間留宿，再度與林爭吵。

李祈緯隔日凌晨3時許，先讓林服用多顆安眠藥，同日下午2點半騎機車到餐廳拿2包木炭，再返回租屋處趁林熟睡時燒炭，並緊閉臥室門窗、將浴巾摺成條狀堵塞門縫下方，使林一氧化碳中毒身亡。

李祈緯確認林中毒後，再服用安眠藥物，躺在客廳地板上，故佈疑陣製造殉情的假象，之後因林的表姊兼直銷上線聯絡不上，到租屋處按鈴仍未獲回應，報警破門而入，才發現李仰躺在客廳、林則陳屍臥室床上。

李否認殺人犯行，供稱林因負債有很大的經濟壓力，兩人爭吵後，林曾說「既然大家這麼不好過，要死大家一起死」、「活得很累」等語，兩人才決意殉情，他燒炭後就服用安眠藥躺在林的旁邊，不知道為何會出現在客廳，「可能是無意識夢遊」。

法院認為，林沒有留下遺書，與友人對話紀錄也均未提及輕生念頭，表姊作證指林死前一天還在與她討論工作，並沒有尋短跡象。再者，李躺的姿勢與位置並非無意識狀態所為，李也沒有夢遊的紀錄，且體內一氧化碳濃度為23%，與林的81%差距甚大。

法院認定李並非與林殉情，一、二審均依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，且量刑妥適，駁回上訴而定讞。

