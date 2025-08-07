聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄男冒充他人謊稱「罹癌變瘦」 警一查原來涉3案通緝
今天凌晨4時許，高雄市警新興分局自強所員警在七賢二路與新盛一街口攔查李姓男子。他報身分字號和生日，警方自警用小電腦上卻發覺與資料不符，加上照片上面的人，與他的長相差異過大，當場戳破他的謊言。
李男一再堅稱「這真的是我」，還稱是因為癌症變瘦，警方將其帶回派出所進一步查證。經比對相關資料，警方確認李男涉案通緝，立即逮捕他。
據警方了解，李男涉毒品、詐欺及竊盜案，分別由高雄與橋頭2地檢署發布通緝，其中，毒品案已判刑6個月，必須入監服刑。全案警詢後將李男解送歸案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言