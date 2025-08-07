快訊

影／高雄男冒充他人謊稱「罹癌變瘦」 警一查原來涉3案通緝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

43歲的李姓男子今天凌晨要去按摩店，遇見巡邏員警，神情緊張，警方覺得他形跡可疑，攔他盤查。面對警方詢問，李男神情緊張，不僅謊報他人身分，還辯稱因罹癌變瘦才與證件照片有出入。但是警方帶他回派出所，查出他涉3案通緝

​今天凌晨4時許，高雄市警新興分局自強所員警在七賢二路與新盛一街口攔查李姓男子。他報身分字號和生日，警方自警用小電腦上卻發覺與資料不符，加上照片上面的人，與他的長相差異過大，當場戳破他的謊言。

李男一再堅稱「這真的是我」，還稱是因為癌症變瘦，警方將其帶回派出所進一步查證。經比對相關資料，警方確認李男涉案通緝，立即逮捕他。

據警方了解，李男涉毒品、詐欺及竊盜案，分別由高雄與橋頭2地檢署發布通緝，其中，毒品案已判刑6個月，必須入監服刑。全案警詢後將李男解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

李姓男子遇警方盤查，謊稱罹癌變瘦，但仍被查出3項通緝身分。記者林保光／翻攝
李姓男子遇警方盤查，謊稱罹癌變瘦，但仍被查出3項通緝身分。記者林保光／翻攝

通緝 毒品

相關新聞

假殉情真殺人！私房主廚不爽被分手下藥燒炭害死男伴 判無期定讞

高雄市創意私房菜餐館主廚李祈緯不滿林姓同性伴侶提分手，讓林服用數顆安眠藥再燒炭，使林一氧化碳中毒身亡，他犯後也吃下安眠藥...

影／高雄男冒充他人謊稱「罹癌變瘦」 警一查原來涉3案通緝

43歲的李姓男子今天凌晨要去按摩店，遇見巡邏員警，神情緊張，警方覺得他形跡可疑，攔他盤查。面對警方詢問，李男神情緊張，不...

網紅鳳梨槍擊未解 飲料店再遭潑不明液體攻擊…疑似恐嚇行動升級

網紅「鳳梨」（本名吳泓逸）風波不斷，繼7月15日開車在嘉義市區遭歹徒騎車尾隨掃射12槍，槍手在逃，案情至今未釐清，近日自...

嘉縣水上鄉殺夫案 法院8月6日晚裁定羈押禁見

嘉義縣水上鄉今天凌晨驚傳家庭悲劇，有對夫妻因家庭糾紛發生口角，黃姓妻子涉嫌持水果刀刺死丈夫莊男。轄區警方將黃女帶回偵訊，...

預防悲劇！監控家暴犯 專家強化危險因子分析

立法院昨多名立委提案，針對高風險家暴加害人比照性侵等犯罪者，採取「電子監控」，包括衛福部、警政署、司法院等均表支持。勵馨...

6次互控家暴！嘉義妻涉刺死夫 疑為金錢爭吵

嘉義縣水上鄉一名卅歲女子與卅六歲丈夫疑經濟、小孩教育觀念問題爭執不斷，兩人多次報案互控家暴，昨凌晨再度爆發口角，女子涉持...

