影／高雄男冒充他人謊稱「罹癌變瘦」 警一查原來涉3案通緝

​今天凌晨4時許，高雄市警新興分局自強所員警在七賢二路與新盛一街口攔查李姓男子。他報身分字號和生日，警方自警用小電腦上卻發覺與資料不符，加上照片上面的人，與他的長相差異過大，當場戳破他的謊言。

李男一再堅稱「這真的是我」，還稱是因為癌症變瘦，警方將其帶回派出所進一步查證。經比對相關資料，警方確認李男涉案通緝，立即逮捕他。

據警方了解，李男涉毒品、詐欺及竊盜案，分別由高雄與橋頭2地檢署發布通緝，其中，毒品案已判刑6個月，必須入監服刑。全案警詢後將李男解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885