快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

法國男模攜逾37公斤大麻過境遭逮 毒品罪嫌起訴

中央社／ 桃園機場7日電

航警局今天說，1名法國籍男模接受販毒集團招待至泰國旅遊，計劃運送37.86公斤第二級毒品大麻返國，但在台灣過境時遭查驗逮捕，已遭依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧上午接受媒體聯訪表示，關務署台北關4月8日深夜，在第二航廈執行轉機旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現法國籍男子（M男，化名）2件託運行李影像有異，開箱後查獲第二級毒品大麻重37.86公斤，立即報請航警局及桃園地方檢察署偵辦。

張驄瀧指出，M男（22歲）供稱其職業為模特兒，警方調查發現，販毒集團透過招待年輕成員至泰國旅遊方式，於返程時交付毒品運輸回國，沒想到在過境桃園國際機場返回法國巴黎時遭專案小組查獲，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦後起訴。

張驄瀧說，不排除販毒集團是為減少被查獲機會，刻意繞道台灣再回國，沒想到台灣嚴查毒品反而遭逮，航警與台北關將持續加強邊境毒品查緝，呼籲民眾勿貪圖報酬涉足走私行為，運輸第二級毒品將處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 桃園 法國

延伸閱讀

影／彰化藥頭開VOLVO轎車涉販毒 台中刑大超商截車抓人扣毒品

機車後座乘客見警竟出現詭異動作 新莊警趨前一看立逮2人

毒品咖啡包也要Labubu 北市刑大逮捕毒販查獲上千包毒品

台灣租屋超貴！薪水比法國少三分之二 室內設計師曝來台定居8年原因

相關新聞

邊吸邊開車….汽機車毒駕泛濫 台南這派出所一晚就抓2件

台南市警第五分局和緯派出所巡邏員警昨天晚間先發現25歲施姓男子騎機車行車不穩，尾隨後攔查，當場起出4包安非他命及吸食器；...

影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

1名余姓婦人本月3日在桃園市楊梅富岡民富路三段一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，余婦當下嚇傻，乖乖...

牛埔幫「牛財」葉明財告別式 竹聯幫誰領銜公祭受矚目

牛埔幫大老、洪門金台山山主、「牛財」葉明財6月20日因病辭世，享壽85歲，家屬8月7日於台北市二殯懷愛館舉行告別式，公祭共分兩個時段，第一場是政商民代、第二場則是「地方賢達」與「社團聞人」，由於竹聯幫已故幫主黃少岑過世後，幫主之爭鬧三胞，迄今方興未艾，有超過一半主力堂口擁護的青堂大老高世川，是否會代表竹聯以「董事長」名義現身，備受警方關注。

假殉情真殺人！私房主廚不爽被分手下藥燒炭害死男伴 判無期定讞

高雄市創意私房菜餐館主廚李祈緯不滿林姓同性伴侶提分手，讓林服用數顆安眠藥再燒炭，使林一氧化碳中毒身亡，他犯後也吃下安眠藥...

影／高雄男冒充他人謊稱「罹癌變瘦」 警一查原來涉3案通緝

43歲的李姓男子今天凌晨要去按摩店，遇見巡邏員警，神情緊張，警方覺得他形跡可疑，攔他盤查。面對警方詢問，李男神情緊張，不...

網紅鳳梨槍擊未解 飲料店再遭潑不明液體攻擊…疑似恐嚇行動升級

網紅「鳳梨」（本名吳泓逸）風波不斷，繼7月15日開車在嘉義市區遭歹徒騎車尾隨掃射12槍，槍手在逃，案情至今未釐清，近日自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。