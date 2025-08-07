法國男模攜逾37公斤大麻過境遭逮 毒品罪嫌起訴

航警局今天說，1名法國籍男模接受販毒集團招待至泰國旅遊，計劃運送37.86公斤第二級毒品大麻返國，但在台灣過境時遭查驗逮捕，已遭依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧上午接受媒體聯訪表示，關務署台北關4月8日深夜，在第二航廈執行轉機旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現法國籍男子（M男，化名）2件託運行李影像有異，開箱後查獲第二級毒品大麻重37.86公斤，立即報請航警局及桃園地方檢察署偵辦。

張驄瀧指出，M男（22歲）供稱其職業為模特兒，警方調查發現，販毒集團透過招待年輕成員至泰國旅遊方式，於返程時交付毒品運輸回國，沒想到在過境桃園國際機場返回法國巴黎時遭專案小組查獲，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦後起訴。

張驄瀧說，不排除販毒集團是為減少被查獲機會，刻意繞道台灣再回國，沒想到台灣嚴查毒品反而遭逮，航警與台北關將持續加強邊境毒品查緝，呼籲民眾勿貪圖報酬涉足走私行為，運輸第二級毒品將處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885