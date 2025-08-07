網紅鳳梨槍擊未解 飲料店再遭潑不明液體攻擊…疑似恐嚇行動升級
網紅「鳳梨」（本名吳泓逸）風波不斷，繼7月15日開車在嘉義市區遭歹徒騎車尾隨掃射12槍，槍手在逃，案情至今未釐清，近日自創飲料品牌「19.5TEA」，位於屏東、宜蘭2地飲料店又相繼遭黑衣人潑灑不明液體洗門，引發社會譁然，3起案件時間地點不同，嘉市警方專案小組調查後，排除與槍擊案有關，但外界擔心直播主之亂再起。
根據畫面外流影片顯示，身穿黑衣、頭戴鴨舌帽男子，手持數桶不明液體，分別在2間店門口潑灑後迅速逃離。屏東案發生在7月27日晚間7時許，警方迅速循線逮捕22歲與23歲的林姓男子，他們供稱因不滿店員態度惡劣才犯案，但警方已將其依恐嚇與妨害自由等罪嫌送辦。宜蘭案則發生在8月5日晚間11時許，警方指出潑灑物非糞水，而是黃色泥水，犯嫌犯案後逃逸至外縣市，目前持續追查中。
2起案件共通點為夜間犯案、身穿黑衣、行動迅速，讓外界不免聯想是否與7月15日鳳梨嘉義遭槍擊案有關。當時鳳梨與妻子歐菈坐車返家途中，遭機車騎士近距離連開12槍，雖未造成人員傷亡，但現場彈殼與彈孔分布密集，警方研判使用改造手槍，動機疑為恐嚇或警告。
對於槍擊案，鳳梨並未主動報案，而是由民眾聽聞槍響通報。警方目前已逮捕負責接應的林姓男子並聲押禁見，騎乘機車的女車主則3萬元交保；持槍嫌犯仍在逃，據傳為通緝犯，有多起犯罪前科。
事件延燒至今，不僅鳳梨個人安全備受關注，其創立的品牌也淪為攻擊目標，令人擔憂風波恐再升級。儘管鳳梨未正面回應潑屎事件，仍在社群平台更新與妻子搭機照片，看似心情平靜，但外界高度關注其動向與後續案情發展，是否重演2019年直播主之亂，社會大眾與檢警單位高度戒備。
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