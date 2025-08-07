預防悲劇！監控家暴犯 專家強化危險因子分析

立法院昨多名立委提案，針對高風險家暴加害人比照性侵等犯罪者，採取「電子監控」，包括衛福部、警政署、司法院等均表支持。勵馨基金會執行長王玥好表示，家暴加害人以電子腳鐐等方式監控，這是新的觀念，專家學者正研擬可辨別加害人的危險因子，預防悲劇發生。

王玥好指出，法國、澳洲等國均實施「家暴犯」電子監控，國外部分研究顯示，這種監測、限制人身自由等方式，可能激化、增加加害人的極端報復及傷害意圖，「這是我們擔心的事情」。但也有研究證實，採用電子監控家暴犯是正向大於負面。

據統計，目前保護令的保護力約百分之八十，近二成沒有作用，王玥好表示，電子腳鐐等監控設備可用來補足保護令不足，透過電子監控來約束那些無法自律、自控的極端反社會人格加害人，進而降低受害者承受暴力的威脅。

王玥好說，近期發生多起家暴事件，專家學者著手討論，希望透過資料分析，找出更多的危險因子，例如，加害人是否患有精神疾病、藥酒飲、嚴重暴力行為、長期失業等。此外，離婚前後、開庭或裁判前後，以及子女探視等糾紛等時間點，容易失控，該如何防範？

王玥好強調，「自制力差的高危險加害人理應加以防範」，社福單位必須讓相關資料與警政、司法系統串聯，以利檢警迅速辨別，做出明確的處置。