6次互控家暴！嘉義妻涉刺死夫 疑為金錢爭吵

嘉義縣水上鄉卅歲女子昨凌晨涉持水果刀猛刺丈夫，送醫不治，檢警相驗三處以上刀傷。記者李宗祐／翻攝

嘉義縣水上鄉一名卅歲女子與卅六歲丈夫疑經濟、小孩教育觀念問題爭執不斷，兩人多次報案互控家暴，昨凌晨再度爆發口角，女子涉持刀猛刺丈夫頸、胸部，警方趕抵轉報救護仍不治，依殺人罪嫌送辦，檢方聲押禁見獲准。

據了解，這對夫妻結婚七年多，育有二至七歲三名幼子，和男方胞弟同住透天厝；夫妻工作不穩，經濟來源全靠男方從事外送員，女子偶爾也跑外送，非中低收入戶但領有育兒津貼。

兩人因經濟不佳，對孩子教養想法分歧，時常爭吵，二○一九年起至去年共六次家暴通報紀錄，兩人各通報三次，最後一次是女子去年六月通報，也聲請保護令，但被認定未構成要件未通過。

昨天凌晨零時許，二人和三名幼子在三樓房間，疑又為金錢爭吵，丈夫走向另間房，妻子跟去後拿出水果刀揮舞，丈夫向住四樓胞弟呼救，胞弟下來見他坐椅子，女子大聲咆哮，就在胞弟報警時，女子突攻擊猛刺；警方趕抵立即通報消防局，但丈夫胸口、後背多處穿刺傷，送醫不治。

女子犯案後呆立一旁，被警方當場逮捕，她交代不清行凶動機，連哪一手拿刀都說不記得；死者胞弟說，兄嫂每次吵架都是因家庭經濟、教養問題。

檢警昨相驗，死者頸部、胸部與背部有三處以上銳器傷，研判男子胸、頸部先遭刺傷，倒地後背部再被刺傷；男子身材魁梧、上百公斤，妻子身高不及一六○公分，為何未能即時反制，將解剖確認釐清。

三名幼子案發初與父母同房，不排除目睹凶殺過程；嘉義縣政府表示，已派社工前往，先安置幼子，另兩人暫由死者胞弟照顧，後續評估安置，觀察是否有心理創傷，進行心理輔導。