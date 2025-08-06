嘉縣水上鄉殺夫案 法院今晚裁定羈押禁見

嘉義縣水上鄉今天凌晨驚傳家庭悲劇，有對夫妻因家庭糾紛發生口角，黃姓妻子涉嫌持水果刀刺死丈夫莊男。轄區警方將黃女帶回偵訊，依殺人罪嫌移送嘉義地檢署，晚上檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署表示，水上分局今天下午5時40分許將涉嫌黃女移送地檢署，經檢察官於晚間7時許複訊完畢，認為涉犯刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所涉係有期徒刑5年以上重罪，有羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲請羈押。向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉院法官漏夜開庭，認有上開羈押理由，於晚間10時30分左右，裁定羈押禁見。

今天凌晨1時許警方接獲報案，水上鄉三和村發生命案，警方到場，發現36歲丈夫莊男受有刀傷，傷者送醫治療仍宣告不治。當時30歲妻子黃女還在現場，被警方逮捕帶回偵訊。