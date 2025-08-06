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桃園男持刀劫車搶20萬現金棄車逃亡 落跑3天今新竹落網

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名婦人本月3日於桃園市楊梅富岡民富路一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，婦人當下嚇傻，乖乖交出鑰匙連同車上剛收取完的20萬元現金都被對方帶走。經過3天查訪及調閱監視器，今下午於新竹湖口一處旅館將約50歲的范姓嫌犯帶回，據了解王嫌有竊盜前科，自稱臨時起意犯案，詳細犯罪動機仍待警方釐清。

從事自來水相關生意的婦人3日早上做完生意返家，車上放有20萬元營業現金，未料行經楊梅富岡民富路鐵道前，遭1名男子突然持刀威脅下車，婦人驚嚇交出車鑰匙，男子連同現金驅車離去。

警方獲報後立即調閱監視器，循線在中午前在新屋區一家宮廟前，找到該輛贓車，車上現金不見，警方根據監視器發現，犯嫌棄車後，赤腳朝產業道逃逸。

警方經過3天調閱監視器及訪查，循線於新竹湖口旅館抓到范嫌，據了解，其於新屋汽車後就逃往新竹。范嫌平日打臨工過活，自稱臨時起意搶劫，且有竊盜前科，詳細犯站動機有待調查釐清。

1名婦人本月3日於桃園市楊梅富岡民富路一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，婦人當下嚇傻，乖乖交出鑰匙連同車賞剛收取完的20萬元現金都被對方帶走。記者曾增勳／攝影
1名婦人本月3日於桃園市楊梅富岡民富路一處鐵路前，突遭1名男子持刀逼近，並威脅她下車交出鑰匙，婦人當下嚇傻，乖乖交出鑰匙連同車賞剛收取完的20萬元現金都被對方帶走。記者曾增勳／攝影

新竹 鑰匙 搶劫 監視器

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