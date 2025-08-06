膝下3名幼子…妻持刀殺夫 檢方訊後聲押
嘉義縣水上鄉今天凌晨驚傳家庭悲劇，有對夫妻因家庭糾紛發生口角，黃姓妻子涉嫌持水果刀刺死丈夫莊男。轄區警方將黃女帶回詢問，依殺人罪嫌移送嘉義地檢署，晚上檢方訊後向法院聲請羈押。
嘉義地檢署表示，水上警分局今天下午5時40分許將涉案人黃女移送地檢署，經檢察官於晚間7時許偵訊完畢，認為涉犯刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所涉係有期徒刑5年以上重罪，有羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲請羈押。
今天凌晨1時許警方接獲報案，水上鄉三和村發生命案，警方到場，發現36歲丈夫莊男受有刀傷，傷者送醫治療仍宣告不治。當時30歲妻子黃女還在現場，被警方逮捕帶回調查。
警方調查，夫妻倆於凌晨發生爭執，過程中黃女涉嫌持水果刀攻擊丈夫莊男，造成莊男胸口及後背有多處穿刺傷治。夫妻育有3名幼子，初步調查，夫妻疑似為金錢、教養問題發生口角後，黃女涉嫌持水果刀刺傷莊男送醫不治。
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