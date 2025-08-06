埋大石下？南橫墜谷現場飄屍臭 開挖後1原因放棄挖掘

南橫公路大雨崩塌造成李姓一家五口在一星期前墜谷，昨再找到骨頭、衣服碎片，今搜救進度邁入第8天，搜救人員對一處疑似飄出屍臭味的大石展開挖掘，懷疑失蹤者被埋於下方，不過經過一上午挖掘搬開部分大石頭後，屍臭味散去，搜救人員已暫時放棄挖掘。

搜救人員指出，搜救現場一處曾發現屍塊的大石頭因傳出陣陣屍臭，現場懷疑可能有失蹤人員被埋於大石頭下方，因此今天上午針對該處位置展開挖掘，不過就在搬開大石頭後，下方裸露出的土石味道轉變為腐爛的草木、泥土味，因此失去線索，為節省時間，已暫時放棄挖掘。

搜救現場昨天一共發現5件物件，分別是一塊軟組織、一塊骨頭、衣服碎片2片及汽車零件等，相關物品已依程序交警方妥善保存，並通報鑑識單位進行後續確認與比對。