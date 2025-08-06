要害多處刀傷…嘉縣妻持刀殺夫 周五解剖確認死因

嘉義縣水上鄉今天凌晨驚傳家庭悲劇，一對夫妻因家庭糾紛口角，黃姓妻子竟持水果刀刺死丈夫莊男。轄區警方據報到場時，黃女還在案發房間內，3名幼子在隔壁，黃女被警方帶回偵訊，目前3名幼子由親友照顧。今檢警相驗有3處以上刀傷，因無法確認致命傷，擇8月8日周五解剖確認死因。

檢方表示，相驗發現多處銳器傷，主要分布於頸部、胸部與背部，因傷口醫院已初步縫合，無法確認深度，擇於周五上午8時解剖，以確認死因。初步推測，死者胸、頸部先遭刺傷，倒地後，背部再遭刺傷。

檢警調查，今天凌晨1時許警方接報案，水上鄉三和村發生命案，警方到場，發現丈夫莊男受有刀傷，緊急通報消防隊將傷者送醫治療仍宣告不治。當時妻子黃女還在現場，被警方逮捕帶回派出所等待偵訊時情緒沒有特別波動。

警方調查，夫妻倆於凌晨發生爭執，過程中黃女涉嫌持水果刀攻擊丈夫莊男，造成莊男胸口及後背有多處穿刺傷，消防救護人員對莊男進行急救，送醫後仍不治。

據悉，30歲黃女與36歲丈夫莊男都是外送員，育有3名幼子，分別為2歲、5歲及7歲，事發時3名孩子都在家。夫妻倆常因金錢、子女管教問題爭吵，去年還曾互控對方家暴，今天凌晨又發生爭吵，原本與孩子都在三樓左側房間，夫妻疑似又為金錢發生口角後，莊男走到右側房間，黃女追過去發生更激烈口角，黃女涉嫌持水果刀刺傷莊男，莊男送醫不治。

黃女身高約150多公分，今被帶回派出所訊問時，看起來相當平靜，3名幼子暫時安置親友家。

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