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嘉縣妻涉持刀刺死丈夫 8日解剖確認死因

中央社／ 嘉義市6日電

嘉義縣一對夫婦今天凌晨再度因金錢問題爭吵，黃姓妻子涉嫌持水果刀刺死莊姓丈夫；檢警相驗，發現莊男身上有多處銳器傷，集中於頸部、胸部與背部，預計8日解剖確認死因。

嘉義地檢署表示，檢警會同法醫相驗後，發現莊男身上有多處銳器傷，主要集中於頸部、胸部與背部，因傷口已由醫院初步縫合，無法確認深度，預計8日解剖，以確認死因。

嘉義縣警察局水上分局表示，凌晨1時許接獲110通報，指水上鄉三和村有民眾需急難救助案件，警員到場發現36歲莊男身上有刀傷，緊急通報消防局將傷者送醫治療，經急救後仍宣告不治，涉嫌行凶嫌疑人為莊男30歲的妻子黃女。

警方說，員警趕抵時，發現莊男倒臥3樓房間內地上，現場血跡斑斑，立即進行急救，涉嫌行凶的黃女則呆坐在一旁，而2人育有的7歲、5歲及2歲兒子，已先被家人帶至1樓，疑似凶刀水果刀則被丟在1樓客廳地上。

警方表示，莊男身上有多處刀傷，且胸前及背部有多處穿刺傷，警訊後，全案依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢警說，莊男、黃女夫婦自108年至113年常因細故爭吵，曾向警方報案並互控家暴，在108年間曾被列為高風險家庭，隔年就解除列管。

檢警調查，莊男、黃女以擔任外送員維持家計，不過，黃女因2年前生下第3個兒子後，幾乎沒有在外送，全由莊男在外送賺錢，近來因7月初風災及持續大雨影響，莊男外送接單並不順利，2人又開始為金錢問題爭吵，莊男會以三字經大罵黃女，凌晨疑似又因為錢的問題爭吵，最後釀成憾事。

檢警表示，這起凶殺案發生後，立即向社會局通報並派請社工調查，3名幼子目前暫由親屬照顧中，經啟動案件緊急安置評估，2歲幼子將由親屬照顧，7歲及5歲兒子需緊急安置。

嘉義縣水上鄉驚傳妻子刺死丈夫家庭悲劇。圖／翻攝畫面
嘉義縣水上鄉驚傳妻子刺死丈夫家庭悲劇。圖／翻攝畫面

殺人 嘉義 外送員

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