嘉縣家庭悲劇妻持刀刺死夫 檢警今中午相驗

嘉義縣水上鄉今天凌晨驚傳家庭悲劇，有對夫妻因家庭糾紛發生口角，妻子黃女竟持水果刀刺死丈夫莊男。轄區警方據報到場時，黃女還在案發房間內，3名年幼子在隔壁，黃女被警方帶回偵訊，3名幼子由親友照顧中。今天中午檢警相驗。

警方表示，今天凌晨1時許接獲110通報，水上鄉三和村發生命案，經警方派人到場，發現丈夫莊男受有刀傷，緊急通報消防隊將傷者送醫治療仍宣告不治。當時妻子黃女還在現場，被警方逮捕帶回偵訊。

警方調查，夫妻倆於凌晨發生爭執，過程中黃女涉嫌持水果刀攻擊丈夫莊男，造成莊男胸口及後背有多處穿刺傷，警、消獲報到場，消防救護人員對莊男進行急救，送醫後仍不治。檢警相驗中。

據悉，30歲黃女與36歲丈夫莊男都是外送員，育有3名幼子年齡分別為2歲、5歲及7歲，事發時3名孩子都在家。夫妻倆常因金錢、子女管教問題發生爭吵，今天凌晨又發生爭吵，原本與孩子都在三樓左側房間，夫妻疑似又為金錢發生口角後，莊男走到右側房間，黃女追過去發生更激烈口角，黃女涉嫌持水果刀刺傷莊男，莊男送醫不治。

黃女身高約150多公分被帶回派出所訊問時，看起來相當平靜，3名幼子暫時安置親友家。