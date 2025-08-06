南橫公路一家5口墜谷 消防尋獲衣物等送鑑識

台20線南橫公路日前發生一家5口車輛墜谷，救難人員持續就近日發現遺骸位置周邊範圍進行搜尋。高市消防局表示，搜救人員昨天發現衣物碎片及軟組織等，已送交鑑識比對確認。

高雄市政府消防局說明，今天出動14車、33人及4架無人機，另外，搜救人員昨天在現場共發現5件物件、1塊軟組織、1塊骨頭、2片衣物碎片及汽車零件等，相關物品已依程序送交警方妥善保存，並通報鑑識單位進行後續確認與比對。

高雄市消防局特種搜救大隊長蘇裕銘告訴中央社記者，搜救人員未在墜谷車輛內尋獲失蹤者遺體或殘骸，並考量車體處於土石滑動範圍，搜救風險較高，將持續對日前尋獲罹難者遺體及遺骸位置周邊進行搜尋，並以器具切割開堆疊的樹木與竹林，查找是否有可疑跡象。

蘇裕銘說，近日在鄰近河床處陸續發現散落物品，不排除失蹤者可能落水。目前高雄山區氣候穩定，河川水位降低，已派出無人機朝下游搜尋。