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南橫公路一家5口墜谷 消防尋獲衣物等送鑑識

中央社／ 高雄6日電

台20線南橫公路日前發生一家5口車輛墜谷，救難人員持續就近日發現遺骸位置周邊範圍進行搜尋。高市消防局表示，搜救人員昨天發現衣物碎片及軟組織等，已送交鑑識比對確認。

高雄市政府消防局說明，今天出動14車、33人及4架無人機，另外，搜救人員昨天在現場共發現5件物件、1塊軟組織、1塊骨頭、2片衣物碎片及汽車零件等，相關物品已依程序送交警方妥善保存，並通報鑑識單位進行後續確認與比對。

高雄市消防局特種搜救大隊長蘇裕銘告訴中央社記者，搜救人員未在墜谷車輛內尋獲失蹤遺體或殘骸，並考量車體處於土石滑動範圍，搜救風險較高，將持續對日前尋獲罹難者遺體及遺骸位置周邊進行搜尋，並以器具切割開堆疊的樹木與竹林，查找是否有可疑跡象。

蘇裕銘說，近日在鄰近河床處陸續發現散落物品，不排除失蹤者可能落水。目前高雄山區氣候穩定，河川水位降低，已派出無人機朝下游搜尋。

全案起因33歲李姓男子7月30日晚間偕同妻子37歲吳姓女子、吳女3歲兒子、吳女不到1歲的女嬰及17歲潘姓少女共5人，開車外出行經台20線81.1公里處，疑因豪雨致視線不佳，未察覺路基坍方失控墜谷，確切肇事原因釐清中。救難人員已發現潘女遺體、墜谷車體及部分遺骸。

高雄市李姓一家5口車輛7月30日行經台20線南橫公路不慎墜谷，搜救進入第8天，高雄市政府消防局救難人員6日持續搜索。（高雄市政府消防局提供）中央社
高雄市李姓一家5口車輛7月30日行經台20線南橫公路不慎墜谷，搜救進入第8天，高雄市政府消防局救難人員6日持續搜索。（高雄市政府消防局提供）中央社

遺體 失蹤 高雄市

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