保護令擋不了奪命悲劇！衛福部擬以電子監控家暴犯 一個月內研商修法

立委王育敏質詢今天於立法院社會福利及衛生環境委員會，要求衛福部應研議針對家暴加害人施以電子監控，提供被害人示警，保護被害人的生命安全。衛福部長邱泰源承諾，在考慮安全、技術、隱私面向，一個月內邀集法務部、司法院、內政部警政署進行研商。記者沈能元／攝影

嘉義縣水上鄉三和村凌晨一時多，驚傳家庭悲劇，一對夫妻疑因家庭糾紛爆發激烈口角，黃姓妻子在情緒失控下持水果刀刺向莊姓丈夫，致其當場倒臥血泊中死亡。水上警分局獲報趕抵現場時，黃女並未逃逸，神情呆滯地留在屋內，3名年幼子女社會局安置，黃女已被警方依涉嫌殺人罪移送法辦。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀集衛福部、司法院、法務部、教育部、內政部警政署舉行『因應多起社會重大事件檢討「家庭暴力防治法」民事保護令制度及執行缺失，強化保護力作為』專題報告。

「家暴悲劇一樁又一樁。」立委王育敏質詢說，今天嘉義縣發生妻子殺害先生的悲劇，目前得知妻子曾向警方通報家暴，並曾申請家暴保護令，但仍不幸發生悲劇，可見保護機制失靈，無法保護被害人，讓悲劇一再發生，一定要痛定思痛，相關保護措施好好檢討。

王育敏說，國內家暴案件近四年來不斷攀升，110年至113年暴增56.9%，負責處理家暴網路人員敏感度不足、對加害人施強制力不足、對加害人監控不足及對受害者預警機制不足，檢察官應注意被害人感受及意見，應該要加強敏感度，並加以檢討。

法國、英國、西班牙、美國特定州針對家暴加害人施加電子監控。王育敏說，一旦有電子監控，就可以提供被害人示警，法務部應加以研議，以保護被害人的生命安全，如果沒有保障生命安全，一切都是假的。衛福部長邱泰源回覆時承諾，在考慮安全、技術、隱私面向，一個月內邀集法務部、司法院、內政部警政署進行研商。

立委邱鎮軍質詢，一張保護令，到底能保護什麼？保護令不像手機，它不會響、不會震動，我們不能依靠這一張通靈（保護令）的紙，因此，電子監控有其需要。邱鎮軍追問司法院態度是否支持，司法院少年及家事廳長鍾宗霖說，近期家暴高風險危害人命事件增加，支持電子監控措施。

警政署副署長廖美鈴也說，電子監控如有警示系統，可以對被害人有及時地保障；教育部學務特教司副司長許嘉倩也表支持：檢查司長張曉雯說，尊重主衛福部規畫，但人力、經費還需討論。邱泰源說，一個月內進行研商後，若結果有一致的共識，將儘速於6個月內提出立法草案。

不過，立委廖偉翔質詢指出，電子監控應由哪個單位執行？衛福部有無有擔當推動？邱泰源說，他一定有擔當去推動。衛福部保護司長張秀鴛說，民事保護令的電子監控由誰執行最為關鍵，過去共識不足，目前電子監控執行單位是警政機關，未來仍應由警政機關負責。警政署副署長廖美鈴表示將進一步研商。