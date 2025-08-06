「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

青鳥書店、青鳥文化制作公司創辦人蔡瑞珊。圖／聯合報系資料照片 以「一間自由的書店」為品牌精神的青鳥書店，長期被視為台灣文藝與社運圈的重要據點，吸引不少民進黨政治人物造訪，包括賴清德總統都曾親臨現場。創辦人蔡瑞珊（44歲）因外貌精緻、氣質脫俗而被支持者封為「青鳥女神」，然而她的私生活近年卻頻遭外界質疑，先前因與人夫交往遭法院認證為「小三」並判賠50萬元，如今又被拍到與已婚文化人張鐵志在日本澀谷街頭親密牽手，再度引發社會熱議。

根據CTWANT報導，判決書內容指出，蔡瑞珊於2012年間在鄧麗君文教基金會任職時結識吳姓男子，兩人因業務往來日漸熟絡。吳當時已婚且育有兩女，但自2013年至2017年間兩人一同出國超過20次，足跡遍及南京、新加坡、泰國、日本等地，且多挑選農曆春節、端午、中秋等重要節日同行。吳妻長期被蒙在鼓裡，直至2014年吳提出離婚訴訟才察覺異狀。

2017年1月吳正式離婚，同年3月蔡瑞珊即懷孕並奉子成婚，時序幾乎「無縫接軌」。吳妻憤而提告求償300萬元，指控蔡瑞珊在婚姻存續期間破壞家庭。法院審理時，發現蔡曾在臉書以「男友」稱呼吳，並分享陪同驗收展覽、男友念經等日常，友人亦以「師母」稱呼她，顯示二人關係親密。高等法院最終判蔡瑞珊賠償50萬元。

蔡瑞珊對此回應，判賠屬家庭私事，希望外界給予隱私空間，並強調青鳥書店十年來致力文化推廣，相關標案均公平競爭、盡心執行。

然而爭議未止，報導指出蔡瑞珊婚後雖偶爾在社群分享愛女成長，但極少提及丈夫，反而與《VERSE》雜誌創辦人張鐵志互動頻繁。兩人同為彼此公司重要職位，長期被外界視為「文化夥伴」，他們的「好感情」在文化圈早已不是秘密。

今年4月，蔡瑞珊赴東京聽演唱會時，民眾直擊她與張鐵志在澀谷街頭並肩散步、手牽手互動。當時兩人身著低調服飾，張鐵志肩掛疑似女性背包，舉止親密，畫面曝光後引發外界猜測。

張鐵志本身亦已婚，且與妻子感情曾被外界讚為鶼鰈情深。他曾因愛妻罹病，放棄出任駐英國台北代表處文化組長的職務，留在台灣陪伴妻子，如今牽手照曝光，更令外界譁然。

對此，蔡瑞珊解釋，赴日是因為公司業務及參加演唱會，當時有其他友人同行，因現場氛圍感人而「相互擁抱和牽手」，並無不當之意。而張鐵志及其所屬公司一頁文化至截稿前都未對這起事件作出回應。