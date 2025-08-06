砍殺無限夢想老闆…同車共犯殺人移送 檢方複訊後轉證人請回

無限夢想公司老闆詹智能8月4日在台中豐原區超商遭人砍死，黃姓凶嫌投案後已被依殺人罪嫌收押，檢警昨再北上台北萬華逮捕康姓共犯，深夜同樣依殺人罪嫌送辦；台中地檢署複訊後，改依證人身分命他請回。

檢警調查，無限夢想公司負責人詹智能（57歲）8月4日早10點多，駕駛保時捷休旅車在豐原超商內遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治，黃行凶後到台中第二分局投案，檢方依殺人罪嫌將他聲押獲准。

由於黃男砍人時，一旁還有名康姓友人陪同，案發後康徒步逃逸，檢警昨北上台北萬華逮到康，據了解黃僅告知康要找詹理論，礙於詹體格壯碩，黃擔心身材劣勢，才找康陪同助陣，但康不清楚黃男有攜帶刀械，更未預料會鬧出人命。