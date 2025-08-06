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NONO性侵案逆轉 檢起訴求重刑

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

藝人ＮＯＮＯ被控性侵、猥褻兩人，士檢昨起訴請求從重量刑。本報資料照片
藝人ＮＯＮＯ被控性侵、猥褻兩人，士檢昨起訴請求從重量刑。本報資料照片

藝人ＮＯＮＯ遭按摩會館女員工、女粉絲指控性侵或猥褻，因罪嫌不足獲不起訴，兩女兩度聲請再議，高檢署發回續查。士林地檢署昨依強制性交、強制猥褻罪起訴，認為他對被害人造成嚴重身心傷害，否認犯行毫無悔意，建請法院從重量刑。

起訴指出，本名陳宣裕的ＮＯＮＯ在二○一一年至二○一三年某晚，前往北市中山區一家時尚生活會館，指名由一名女員工提供按摩服務，期間ＮＯＮＯ突然起身暴露下體，性侵得逞。另案發生在二○一一年底，ＮＯＮＯ透過Messenger傳訊息邀約另一女見面，開白色賓士汽車接送時，對被害人強制猥褻。

檢方批ＮＯＮＯ，以藝人身分與知名度結識被害人，再藉機滿足私慾，行為惡劣，對被害人造成嚴重身心傷害，不僅矢口否認不法，犯後態度更迴避，毫無悔意，依強制性交、強制猥褻罪起訴，請求法院從重量刑。

網紅「小紅老師」二○二三年六月赴台北地檢署，指控ＮＯＮＯ涉嫌性侵、性騷擾多名年輕女子，七名告訴人提告後移轉士林地檢署偵辦。士檢認定有六人受害，ＮＯＮＯ涉犯三次強制性交、兩次強制性交未遂、兩次強制猥褻共七罪，依法起訴，另二案不起訴確定。起訴部分，士林地方法院今年五月依一次強制性交未遂罪判刑二年半，其餘無罪；有罪、無罪部分均上訴二審。

北檢另偵辦三名告訴人指控遭ＮＯＮＯ強制猥褻，認定罪嫌不足不起訴，其中兩名告訴人不服聲請再議，高檢署發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦，士檢仍認定罪嫌不足，去月十一月不起訴處分。兩名告訴人不服，二度聲請再議，高檢署審查後認為士檢偵查不完備，發回續查。

「小紅老師」昨得知消息，在臉書發文寫下，「她們真的太委屈了，這兩年的等待，終於看到一些曙光。」ＮＯＮＯ這兩年已全面退出演藝圈，斷絕所有往來，唯有和新加坡籍演員李國煌保持聯繫，李透露他非常不好，因外界壓力暴瘦，但「該面對的，還是要自己好好面對」。

NONO 性騷 性侵

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