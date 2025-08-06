砍死詹智能凶嫌收押 檢警懷疑有隱情

台北市黃姓男子4日持西瓜刀，在豐原超商內砍死無限夢想公司老闆詹智能，檢方昨依涉犯殺人重罪，聲押禁見黃獲准；與黃同車把風的康姓男子，昨也在台北萬華落網，警詢後依殺人罪送辦。黃辯稱此案是因「泰國籍女友」遭性騷而起，檢警查無此人，懷疑黃虛構情節，不排除另有隱情。

承辦檢察官前晚訊問後，認黃男涉犯殺人罪，屬最輕本刑5年以上重罪，有逃亡、滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見，法院昨裁准。

41歲黃男是台北萬華人，素行不佳，過去曾持瓦斯槍射擊萬華鑽石大樓，遭判刑3月確定。黃男也曾在KTV與人衝突，持瑞士刀砍傷被害人腿部、腹部，被依殺人未遂罪起訴。

黃男4日商借朋友轎車，前往台中找詹智能「理論」，因詹「體格壯碩」，黃擔心處於下風，找來53歲康姓友人助勢同車南下，但行凶時，康僅把風，甚至見事態擴大後徒步逃逸，黃在行凶案後1個多小時，持凶刀向警方投案。

檢警昨續追康男行蹤，在台北萬華找到人，將康帶回詢問，釐清案發經過，也將康列為共犯偵辦。

黃男落網時宣稱，犯案動機是因其「泰國女友」近期遭死者性騷擾，才會找詹男理論，但僅砍手腳，沒要致人於死的意圖；黃男還提供「泰國籍」女友的身分供檢警查證。

檢警追查發現，黃男提供的女友身分查無此人，所謂「泰國女友遭性騷」一節，恐為虛構，研判此案恐另有隱情，是否與死者涉及其他糾紛，引發殺機，將是後續偵查重點。