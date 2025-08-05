持刀砍無限夢想老闆找他助勢 同車共犯今晚依殺人罪送辦

台北市黃姓男子昨天持西瓜刀，在台中市豐原超商砍死無限夢想公司老闆詹智能，檢方今依殺人罪聲押獲准，另外與黃男同車的康姓共犯，徒步逃逸，今在台北萬華落網，晚間9時許，豐原警分局結束警詢後，依共同犯殺人罪，將他移送台中地檢署訊問。

據查，黃男僅告知康男，稱要找詹男理論，因為詹男「體格壯碩」，黃男較為瘦弱，黃擔心理論時，有「身材劣勢」，所以多找一個幫手，人多勢眾來「助威」，但康男不知道黃男有攜帶刀械，更不知會鬧出人命。

檢警調查，無限夢想公司負責人詹智能（57歲）昨早10時許，駕駛保時捷休旅車，在台中豐原一間超商內遇到埋伏，遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治。

黃行凶後開車逃逸，事隔約一個多小時後，前往第二警分局持凶刀投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，因黃車內有另名康姓乘客已逃逸，今天下午1時許，康在台北萬華落網，全案依殺人罪偵辦，檢方聲請羈押禁見黃男，今天上午11時許，由台中地院裁准。