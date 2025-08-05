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毒品咖啡包也要Labubu 北市刑大逮捕毒販查獲上千包毒品

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

大陸「醜萌」玩具Labubu迅速在全球竄紅，連賣毒品也要蹭熱度，毒品咖啡包外觀都要印上Labubu圖案，用來耍萌兼增加買氣；台北市刑警大隊日前循線逮捕從中部北上販毒的27歲陳姓男子，發現他帶的上千包毒品咖啡包都有Labubu圖案，淨重超過3.6公斤，依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，以8萬元交保。

警方指出，近來查獲的毒品案當中，許多毒販都將毒品偽裝成即溶飲品的混合式毒品，陳姓男子原本都是在中部販售毒品，今年5月發現北部也有藥頭要買毒，開始將生意觸角伸到北部，台北市刑大接獲線報開始調查。

市刑大指出，陳嫌利用社群軟體兜售毒咖啡包，以1包3百至5百元不等價格販售毒品即溶包謀利，警方蒐證後鎖定陳嫌行蹤，趁他開車到台北市中山區交易毒品時當場逮捕，查獲毒咖啡包1099包（毛重3639.75公克）、手機2支、販毒所得3萬元等贓證物。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子販售毒品咖啡包，包裝印有Labubu圖案，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子販售毒品咖啡包，包裝印有Labubu圖案，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子販售毒品咖啡包，包裝印有Labubu圖案，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子販售毒品咖啡包，包裝印有Labubu圖案，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子販售毒品咖啡包，包裝印有Labubu圖案，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子販售毒品咖啡包，包裝印有Labubu圖案，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝

毒品 咖啡 北市 販毒

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