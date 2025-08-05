南橫一家五口墜谷…搜救第7天再發現屍塊 將送驗釐清是否為人體組織

高雄市歷經連日大雨今天終於難得太陽露臉放晴，發生一家五口墜谷意外的台20線南橫公路81.1K處，搜救人員重新展開行動，由於搜救進入第7天，搜救人員就連崩壁兩側樹林都不放過，希望盡可能找齊失蹤人員，除在土石堆中找到疑似人體組織將送驗釐清外，尚未找到失蹤人員。

特搜大隊長蘇裕銘表示，今天已進入搜救第7天，除第2天後陸續發現腳掌、髖骨，今天再於周邊發現疑似人體組織屍塊，將送驗交檢警釐清是否為失蹤人員，而搜救人員在靠近溪水河床處陸續發現散落物品，例如衣物等碎片，因此也不排除失蹤人員落入荖濃溪水。

蘇裕銘指出，今天溪水稍微下降，主要任務是大面積搜索，並確認兩旁樹林是否有殘骸，但到目前為止尚無其他發現。

搜救人員今天是在鄰近河床處大石旁發現一塊長形小屍塊，不過並無法確認是否為失蹤人員或人體組織，因此必須由檢警化驗釐清才能知道是否是遺體的一部分，還是屍塊是屬於野生動物所有。

高雄市消防局今天持續出動23警消、18義消及2台無人機搜救，由於事故地點崎嶇，而且山區仍可能再有大雨，暫無法動用大型機具開挖，僅由搜救隊員帶圓鍬、切割機具，在崩塌的事故地點，以徒手搬石塊，試著尋找可能遭土石掩埋的失蹤者。