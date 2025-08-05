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南橫公路一家五口車輛墜谷 搜救第7天尋獲屍塊送驗釐清
高雄李姓一家5口車輛日前行經台20線南橫公路墜谷，搜救進入第7天，救難人員今天在車輛墜落處搜索，於鄰近河床處大石旁發現一塊小屍塊，是否為罹難者遺骸，將送檢警鑑識釐清。
高雄市消防局特種搜救大隊長蘇裕銘接受媒體聯訪說明，人員今天在車輛墜落處持續進行大面積搜索，並使用工具切割倒塌樹木與竹林搜尋，並在上午於鄰近河床處大石旁發現一塊小屍塊，但由於發現地附近有動物殘骸，尋獲屍塊是否為罹難者遺骸，仍須送交檢警鑑識釐清。
高市消防局表示，今天合計出動18車、23名警消、18名義消及2台無人機搶救，目前皆以人力徒手搜尋，重型機具尚無法進駐。
全案起因33歲李姓男子7月30日晚間偕同妻子37歲吳姓女子、吳女3歲兒子、吳女不到1歲的女嬰及17歲潘姓少女共5人，開車外出行經台20線81.1公里處，疑因豪雨致視線不佳，未察覺路基坍方失控墜谷，確切肇事原因釐清中。截至今日，救難人員已發現潘女遺體、墜谷車體及部分遺骸。
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