獨／砍死無限夢想老闆…凶嫌辯稱女友遭性騷 檢警追「泰國女友」疑虛構

台北市黃姓男子昨天持西瓜刀在台中市豐原超商砍死無限夢想公司老闆詹智能，今被法院裁定羈押禁見，黃男辯稱，是因其女友遭詹性騷才會犯案，還提供「泰國籍」女友的身分供檢警查證，不過檢警「查無此人」，懷疑黃男「虛構女友」，犯案動機另有隱情。

據了解，黃男在落網之後，曾向檢警表明，他交往的一名泰國籍的女友，因為近日遭詹男性騷擾，所以才會氣不過，拿刀砍人，替女友出氣，還提供泰國籍女友的姓名等個資，供檢警查證。

不過檢警後續調查發現，黃男提供的資料，根本查無此人，懷疑黃男虛構女友遭性騷一事，甚至已泰國籍的身分，來干擾檢警的辦案方向，研判黃男動手恐有其他動機。

台北市黃姓男子昨天在台中豐原犯案殺人案，與黃男同車的康姓共犯，徒步逃逸，檢警持續追查行蹤，據查，今天下午1時許，已經在台北萬華抓到人，正準備移送回豐原警分局釐清。

檢警調查，無限夢想公司負責人詹智能（57歲）昨早10時許，駕駛保時捷休旅車，在台中豐原一間超商內遇到埋伏，遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治。

黃行凶後開車逃逸，事隔約一個多小時後，前往第二警分局持凶刀投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，因黃車內有另名康姓乘客已逃逸，將查緝到案釐清，全案依殺人罪偵辦，檢方聲請羈押禁見，今天上午11時許，由台中地院裁准。