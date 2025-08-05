獨／抓到了！無限夢想老闆詹智能遭砍死 警在台北萬華逮到共犯

台北市黃姓男子昨天持西瓜刀在台中市豐原超商砍死無限夢想公司老闆詹智能，檢方今依殺人罪聲押獲准，另外與黃男同車的康姓共犯，徒步逃逸，檢警持續追查行蹤，據查，今天下午1時許，已經在台北萬華抓到人，正準備移送回豐原警分局。

檢警調查，無限夢想公司負責人詹智能（57歲）昨早10時許，駕駛保時捷休旅車，在台中豐原一間超商內遇到埋伏，遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治。

黃行凶後開車逃逸，事隔約一個多小時後，前往第二警分局持凶刀投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，因黃車內有另名康姓乘客已逃逸，將查緝到案釐清，全案依殺人罪偵辦，檢方聲請羈押禁見，今天上午11時許，由台中地院裁准。