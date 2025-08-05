民進黨桃園市議員游吾和父女涉貪 桃檢聲押獲准

桃園地檢署偵辦民進黨市議員游吾和詐領近11年議員助理費案，昨指揮法務部調查局桃園市調查處兵分三路，前往大園區搜索民進黨市議員游吾和住處及服務處，通知游家父女及證人等13人到案，檢方連夜複訊後，中午向法院聲押獲准。

檢方表示，游吾和涉嫌自2014年12月25日至2025年3月間擔任桃園市議員期間，與其女陸續分別虛報及浮報議員助理費，而認其游家父女2人均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及逃亡之虞，於今天清晨向法院聲請羈押禁見。