獨／起底！砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌曾涉台北萬華鑽石大樓槍擊案

台北市黃姓男子昨早持西瓜刀，在台中市豐原區一間超商內，砍死無限夢想老闆詹智能，今天遭檢方以殺人罪，聲請羈押禁見獲准。經查，黃男素行不良，有多項傷害、妨害自由、妨害秩序前科，最近一起涉及台北萬華鑽石大樓的槍擊案，因射擊的瓦斯槍未扣案，無從鑑定是否有殺傷力，而遭法院以妨害秩序，判刑3月。

經查，黃姓男子在2022年12月底時，搭乘計程車前往台北萬華鑽石大樓外，疑似持瓦斯槍朝鑽石大樓的一樓大門連續開槍，瓦斯槍射出的金屬彈丸，導致大樓一樓警衛室金屬牆面破裂凹陷、後門玻璃及飲水機破損，但大樓的總幹事、管理員都礙於該大樓的性質特殊，都沒有報案，是轄區萬華警分局獲報後，主動查獲。

不過該案因涉案的瓦斯槍沒有查扣，無法鑑定有無殺傷力，全案僅能依妨害秩序罪，將黃男送辦。

台北地院審理後，認定涉犯恐嚇公眾罪，依法判刑3月，可易科9萬元，黃男沒有上訴，全案確定。

另外，黃男在2016年8月間，也曾在萬華區一間KTV與人有酒後衝突，當時黃是持隨身的瑞士刀持向被害人腹部、腿部刺擊，還以腳踹被害人的頭部，檢方雖以殺人未遂罪起訴，但因黃男已與被害人達成和解，加上法官也認定檢方起訴事實，不構成殺人未遂，因此裁定公訴不受理。

資深刑警透露，台北萬華鑽石大樓內藏有不少應召站，過去就被當地轄區分局，認定是治安顧慮場所，因鑽石大樓內應召站多，牽涉到的地下經濟利益龐大，今年初還有當地幫派成員搶地盤的傷害案件，也引發警方關注，前往掃蕩而鬧上媒體。

檢警調查，無限夢想公司負責人詹智能（57歲）昨早10時許，駕駛保時捷休旅車，在台中豐原一間超商內遇到埋伏，遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治。