快訊

日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆 凶嫌今羈押禁見

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市黃姓男子昨早南下台中，在豐原區一家超商外，埋伏無限夢想公司負責人詹智能，持西瓜刀砍殺，詹傷重不治，黃事隔約一小時後，持凶刀向第二警分局投案，檢方昨天深夜11時許，以涉犯殺人重罪，向法院聲請羈押禁見，台中地院今裁准。

台中地院表示，黃男已在今天上午11時許，裁定羈押，禁止接見、通信。

台中地檢署表示，檢察官訊問完黃姓被告後，認其涉殺人罪嫌疑重大，為有期徒刑5年以上重罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，昨晚11時許，已向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，無限夢想公司負責人詹智能（57歲）昨早10時許，駕駛保時捷休旅車，在台中豐原一間超商內遇到埋伏，遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治。

黃行凶後開車逃逸，事隔約一個多小時後，前往第二警分局持凶刀投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，因黃車內有另名康姓乘客已逃逸，將查緝到案釐清，全案依殺人罪偵辦。

黃男昨晚8時許，接受完警詢後，從豐原警分局移送台中地檢署，黃面對媒體追問「為什麼要殺人」，他立即拿外套掩面進警車，不發一語。

詹智能曾在前年被公司行政女員工提告性騷擾，一審判賠100萬元，不過女員工上訴二審，今年6月間爆料媒體指控詹「賴帳」，詹見事態擴大，已在台中高分院安排調解後，賠償女員工賠償金。

女員工昨天接受媒體採訪表示，不認識涉案凶嫌，此案與她無關，凶嫌女友應另有其人。

台北市黃姓男子昨早涉嫌持刀殺死無限夢想公司老闆詹智能，檢方昨晚依殺人罪聲押他。圖／本報資料照
台北市黃姓男子昨早涉嫌持刀殺死無限夢想公司老闆詹智能，檢方昨晚依殺人罪聲押他。圖／本報資料照

殺人 豐原 性騷擾

延伸閱讀

河智媛、禹洙漢老闆生前2舉動　被爆疑察覺有異替啦啦隊員「擋下一刀」

影／台北男持西瓜刀砍死無限夢想老闆 檢依殺人罪聲押禁見

影／涉砍死韓國啦啦隊女神老闆 凶嫌「外套掩面」殺人罪移送

經紀公司老闆遭砍死 凶嫌晚間殺人罪移送

相關新聞

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆 凶嫌今羈押禁見

台北市黃姓男子昨早南下台中，在豐原區一家超商外，埋伏無限夢想公司負責人詹智能，持西瓜刀砍殺，詹傷重不治，黃事隔約一小時後...

影／13名年輕人相約小琉球民宿開毒趴被逮 警乘風破浪跨海辦案

13名年輕男女昨日在小琉球某民宿大開毒趴、吸食K他命，東港警分局接獲線報前往查，查扣K他命與K盤等證物。由於人數眾多，偵...

民進黨桃園市議員游吾和父女涉詐領浮報議員助理費 桃檢今晨聲押

又見市議員涉嫌A助理費遭聲押！桃園地檢署偵辦詐領議員助理費案又有新進展，昨指揮法務部調查局桃園市調查處兵分三路，前往大園...

民進黨桃園市議員涉貪聲押 黨部發聲了

民進黨桃園市議員游吾和涉詐領公費助理補助款，昨天被檢警搜索約談，因罪嫌重大，訊後被檢察官聲押禁見，聲押庭有法院審理中；民...

影／台北男持西瓜刀砍死無限夢想老闆 檢依殺人罪聲押禁見

台北市黃姓男子4日早上南下台中，在豐原區一家超商外，埋伏無限夢想公司負責人詹智能，持西瓜刀砍殺，詹傷重不治，黃事隔約一小時後...

河智媛經紀老闆 超商遇伏遭砍死

無限夢想公司負責人詹智能，昨天上午到台中市豐原區一間超商購物，遭黃姓男子尾隨持刀追殺，詹手腳被砍多刀，失血過多送醫不治；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。