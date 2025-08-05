押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆 凶嫌今羈押禁見

台北市黃姓男子昨早南下台中，在豐原區一家超商外，埋伏無限夢想公司負責人詹智能，持西瓜刀砍殺，詹傷重不治，黃事隔約一小時後，持凶刀向第二警分局投案，檢方昨天深夜11時許，以涉犯殺人重罪，向法院聲請羈押禁見，台中地院今裁准。

台中地院表示，黃男已在今天上午11時許，裁定羈押，禁止接見、通信。

台中地檢署表示，檢察官訊問完黃姓被告後，認其涉殺人罪嫌疑重大，為有期徒刑5年以上重罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，昨晚11時許，已向法院聲請羈押禁見。

檢警調查，無限夢想公司負責人詹智能（57歲）昨早10時許，駕駛保時捷休旅車，在台中豐原一間超商內遇到埋伏，遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治。

黃行凶後開車逃逸，事隔約一個多小時後，前往第二警分局持凶刀投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，因黃車內有另名康姓乘客已逃逸，將查緝到案釐清，全案依殺人罪偵辦。

黃男昨晚8時許，接受完警詢後，從豐原警分局移送台中地檢署，黃面對媒體追問「為什麼要殺人」，他立即拿外套掩面進警車，不發一語。

詹智能曾在前年被公司行政女員工提告性騷擾，一審判賠100萬元，不過女員工上訴二審，今年6月間爆料媒體指控詹「賴帳」，詹見事態擴大，已在台中高分院安排調解後，賠償女員工賠償金。