影／13名年輕人相約小琉球民宿開毒趴被逮 警乘風破浪跨海辦案

13名年輕男女昨日在小琉球某民宿大開毒趴、吸食K他命，東港警分局接獲線報前往查，查扣K他命與K盤等證物。由於人數眾多，偵查隊派出一小隊前往小琉球支援偵辦，正值西南氣流強勁海上風浪極大，員警笑說「就像搭海盜船去辦案一樣。」

昨日中午12時許警方接獲線報，得知琉球鄉一處民宿內疑似有人在施用K他命，員警前往查緝當場查獲13名男女（5男8女）在民宿內施用K他命，並起出K他命約3公克及K盤等證物，將13人帶回琉球分駐所偵訊。

據了解，13人都是來自中北部年輕人，平均年齡介於19歲23歲間，利用暑假相約到小琉球旅遊拉K，沒想到被警方逮獲。由於人數眾多，東港警分局偵查隊組一小隊跨海到小琉球支援偵辦；不過昨日西南氣流仍強風浪極大，交通船上下顛簸讓不少隊員晃到都快吐了，直呼「好像在搭海盜船！」

警方訊後，依違反毒品危害防制條例將13人移送法辦。警方強調，小琉球是觀光勝地，絕不容毒品破壞，民眾到各景點遊玩，切勿從事不法行為，否則將面臨法律制裁。