民進黨桃園市議員涉貪聲押 黨部發聲了

民進黨桃園市議員游吾和涉詐領公費助理補助款，昨天被檢警搜索約談，因罪嫌重大，訊後被檢察官聲押禁見，聲押庭有法院審理中；民進黨桃園市黨部稍早對外聲明，強調尊重司法，若確有違法失當，絕不護短，後續將依黨內紀律機制處理。

桃園地檢署昨指揮桃園市調查處兵分三路，前往大園區搜索游吾和住處及服務處，通知游家父女及證人等13人到案。

桃檢襄閱主任檢察官黃榮德說明，本案為肅貪組檢察官黃榮加接獲檢舉，內容指游吾和自2014年陸續與其女虛報及浮報議員助理費，行為涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務詐取財物罪，因罪嫌疑重大，有勾串、滅證及逃亡之虞，因此聲請羈押禁見父女2人。