台北男持西瓜刀砍死無限夢想老闆 檢今晚依殺人罪聲押禁見

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市黃姓男子今早南下台中，在豐原區一家超商外，埋伏無限夢想公司負責人詹智能，持西瓜刀砍殺，詹傷重不治，黃事隔約一小時後，持凶刀向第二警分局投案，警方在今晚8時許，依殺人罪移送台中地檢署，檢方訊問後，今晚11時許，認黃涉犯殺人重罪，有逃亡滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，檢察官訊問完黃姓被告後，認其涉殺人罪嫌疑重大，為有期徒刑5年以上重罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，今晚11時許，已向法院聲請羈押禁見。

黃男今晚8時許，接受完警詢後，從豐原警分局移送台中地檢署，黃面對媒體追問「為什麼要殺人」，他立即拿外套掩面進警車，不發一語。

無限夢想公司負責人詹智能（57歲）今早10時許，駕駛保時捷休旅車，在台中豐原一間超商內遇到埋伏，遭黃姓男子（41歲）持刀砍殺，詹跑進店內求助，但手腳已被砍多刀，送醫急救後仍不治，黃行凶後開車逃逸，事隔約一個多小時後，前往第二警分局持凶刀投案，黃辯稱「他（詹）性騷我女友」才犯行，因黃車內有另名康姓乘客已逃逸，將查緝到案釐清，全案依殺人罪偵辦。

台北市黃姓男子今早涉嫌持刀殺死無限夢想公司老闆詹智能，警方今晚依殺人罪移送他。記者游振昇／攝影
台北市黃姓男子今早涉嫌持刀殺死無限夢想公司老闆詹智能，警方今晚依殺人罪移送他。記者游振昇／攝影

殺人 豐原 夢想

延伸閱讀

影／涉砍死韓國啦啦隊女神老闆 凶嫌「外套掩面」殺人罪移送

經紀公司老闆遭砍死 凶嫌晚間殺人罪移送

26刀砍死女友判無期！曾在國民法官前求判死 彰化男今上訴：判太重

豐原超商外遭砍死...無限夢想總經理曾涉性騷 一審判賠100萬

相關新聞

台北男持西瓜刀砍死無限夢想老闆 檢今晚依殺人罪聲押禁見

台北市黃姓男子今早南下台中，在豐原區一家超商外，埋伏無限夢想公司負責人詹智能，持西瓜刀砍殺，詹傷重不治，黃事隔約一小時後...

影／涉砍死韓國啦啦隊女神老闆 凶嫌「外套掩面」殺人罪移送

韓國啦啦隊女神老闆詹姓男子今天在豐原區南陽路超商被追砍，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，警方今晚警詢後，依...

高雄博田醫院爆爭權鬧事 出資撂人家族成員遭聲押

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的阮姓堂弟、妹昨凌晨率30多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，警方漏夜逮...

拒檢衝撞...遭移送還嗆告警員 侯沁潔辯：若要逃可開到280

女藝人侯沁潔（43歲）昨天深夜駕駛BMW轎車行經新莊區時，因在車上使用手機，遭警攔查時竟拒檢撞警，旋遭拉下車逮捕並依妨害...

經紀公司老闆遭砍死 凶嫌晚間殺人罪移送

韓國啦啦隊女神老板詹姓男子，今天在豐原區南陽路超商被追砍，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，台中地檢署檢察官...

牛埔幫大老「牛財」告別式日期出爐！兒子葉林傳聲明全文曝光

台北市中山區本省掛幫派牛埔幫大老「牛財」葉明財今年6月20日逝世，享壽84歲，生平及後事引起社會關注，其子北市議會副議長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。