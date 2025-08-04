台北男持西瓜刀砍死無限夢想老闆 檢今晚依殺人罪聲押禁見

台北市黃姓男子今早南下台中，在豐原區一家超商外，埋伏無限夢想公司負責人詹智能，持西瓜刀砍殺，詹傷重不治，黃事隔約一小時後，持凶刀向第二警分局投案，警方在今晚8時許，依殺人罪移送台中地檢署，檢方訊問後，今晚11時許，認黃涉犯殺人重罪，有逃亡滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，檢察官訊問完黃姓被告後，認其涉殺人罪嫌疑重大，為有期徒刑5年以上重罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，今晚11時許，已向法院聲請羈押禁見。

黃男今晚8時許，接受完警詢後，從豐原警分局移送台中地檢署，黃面對媒體追問「為什麼要殺人」，他立即拿外套掩面進警車，不發一語。