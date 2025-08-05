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死者是「無限夢想」老闆 曾被控性騷賠百萬
「ＭＵＧＥＮ無限夢想公司」負責人詹智能，曾簽下韓國知名藝人河智媛、禹洙漢經紀約，頗具知名度，他曾被女員工指控性騷擾，判賠一百萬元，上訴二審後被女員工指控「賴帳」才給付賠償金。詹昨天遭砍殺身亡，凶嫌同樣指控詹「性騷我女友」，是否因此惹來殺機，檢警釐清中。
一名曾在詹智能公司擔任行政職女員工，前年提告詹涉性騷擾，指控二○二一年底至二○二二年九月她任職期間，對她有六次性騷擾行為，以每次廿萬元索償一二○萬元。
女員工當時指控，詹男在與廠商餐敘時不斷對她灌酒，用手伸進她衣服裡，或上班時撫摸她的腰、手、背等部位，趁她不注意時從背後「熊抱」，也有在凌晨時分傳訊「突然很想你」，或傳送一名女子露乳溝影片後，傳訊「寶貝我想吃豆花」。
台中地方法院審理時，詹男否認性騷擾，指都是女員工片面指控，傳訊是「基於父愛所為」。
法官審酌相關證據後，認為僅半夜傳訊的行為不構成性騷擾，其餘五次犯行認定構成，判需賠一百萬元。
全案上訴，今年六月間女員工向媒體爆料，指法院判賠，詹智能卻「賴帳」、置之不理，事件曝光鬧大，詹在台中高分院準備程序時同意法官安排調解，給付賠償金，女員工撤告。
詹昨天被殺，這名女員工受訪表示不認識凶嫌，不是她男友，媒體告知才知此事，是不是公司其他員工的男友，她不清楚。
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