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河智媛經紀老闆 超商遇伏遭砍死

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中報導

無限夢想公司負責人詹智能，昨天上午到台中市豐原區一間超商購物，遭黃姓男子尾隨持刀追殺，詹手腳被砍多刀，失血過多送醫不治；黃逃逸一個多小時後攜刀投案，供稱因死者性騷他女友才犯案，警方依殺人罪嫌移送，黃行凶時同行康姓男子涉協助把風，追緝中。

五十七歲詹智能與妻子在台中市經營無限夢想公司，以街舞為核⼼，主打街舞發展與經紀娛樂⾏銷；包括舉辦演藝事業、藝能培訓、韓國台灣娛樂經紀、舞蹈教室、舞蹈教學、舞蹈表演編排、國際街舞活動。旗下有南韓知名啦啦隊藝人河智媛、禹洙漢的經紀約。

警方調查，昨天上午十時許，詹男駕駛保時捷休旅車前往台中豐原南陽路一間超商購物，四十一歲黃姓男子駕車載五十三歲康姓友人，疑一路尾隨詹男抵達，黃下車察看確認是詹男車輛後，在門口等候。

詹男購物完走出超商，守在門外的黃男立即上前拉扯，詹男轉頭跑進超商求助，黃跟著進入，拿出預藏西瓜刀連續追砍詹男，康男站在一旁把風；店員見狀報警黃才停手，開車逃逸，康男則徒步離開，整個行凶過程約兩分多鐘。

詹男送醫後因失血過多不治身亡；案發後一個多小時，黃男主動前往台中市第二警分局永興派出所投案，他穿著行凶時的衣物，從隨身包包內拿出還帶有血跡的凶刀，向警察說「我砍人了，他性騷我女友才會這樣」。

檢察官昨傍晚相驗遺體，發現死者刀傷集中在手、腳，不排除切割到動脈致死，指示解剖釐清，詹妻在場痛哭失聲。

由於黃行凶時康姓男子在場，且涉協助把風，檢警將他列為嫌疑人，正追查下落；黃男指控遭死者性騷的女友則列為證人，將通知協助調查。

詹姓男子（右）昨天在台中市某超商外與凶嫌黃男拉扯，隨後逃進店內遭砍殺。圖／翻攝監視器畫面
詹姓男子（右）昨天在台中市某超商外與凶嫌黃男拉扯，隨後逃進店內遭砍殺。圖／翻攝監視器畫面

超商 豐原 殺人

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