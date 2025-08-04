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影／涉砍死韓國啦啦隊女神老闆 凶嫌「外套掩面」殺人罪移送

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

韓國啦啦隊女神老闆詹姓男子今天在豐原區南陽路超商被追砍，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，警方今晚警詢後，依殺人罪嫌將他移送地檢署複訊，黃嫌面對媒體追問「為什麼要殺人」，他立即拿外套掩面進警車。

台中地檢署檢察官黃鈺雯和法醫今晚相驗遺體後，擇期解剖查明死因，今晚先問超商二名證人，警詢後今晚將依殺人罪嫌移送地檢署。

死者是韓國啦啦隊女神老闆，曾遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約；兇嫌今晚被移送地檢署前，媒體追問「你為什麼要殺人，跟他有什麼深仇大恨？」他未回應。

據指出，57歲詹男是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，曾捲入性騷員工醜聞，他當時喊冤是遭挾怨報復，將提上訴捍衛聲譽；被害女員工今年曾向媒體投訴，她有監視器、對話截圖佐證，投訴女子今天獲知此不幸消息後說「很震驚」，強調此事和她無關。

無限夢想公司的總經理兼實際負責人詹男被控涉嫌性騷員工，鬧上法院判賠100萬元，後來又傳出他拖欠調解金。

台中地檢署檢察官黃鈺雯今晚先和刑警到超商勘查現場，查看死者與嫌犯打鬥，被砍死位置，再到豐原醫院相驗遺體，死者的年邁父親、妻子與弟弟到場，檢察官相驗後到豐原分局複訊嫌犯，並通知當時在店內的超商店員到分局說明，了解案發過程，目前仍在複訊中。

詹姓男子今天在豐原一家超商被砍死，嫌犯投案，今晚被依殺人罪嫌移送地檢署。記者游振昇／攝影
詹姓男子今天在豐原一家超商被砍死，嫌犯投案，今晚被依殺人罪嫌移送地檢署。記者游振昇／攝影

殺人 超商 豐原 老闆 遺體 死亡 性騷 檢察官

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