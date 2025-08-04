高雄博田醫院爆爭權鬧事 出資撂人家族成員遭聲押

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的阮姓堂弟、妹昨凌晨率30多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，警方漏夜逮率眾衝醫院中控室、拉保全的首謀陳姓男子等31人，陳男是該院前安全室主任、也是阮女堂妹的丈夫，出資撂人去現場，橋檢複訊後，今晚向法院聲押禁見，其餘同夥交保或請回。

昨凌晨3時許，主張擁有博田醫院產權的醫院負責人阮蘭婷堂弟阮姓男子（34歲）和陳姓男子（44歲）帶著30多名黑衣保全闖進醫院；據了解，當時一行人白天先將轎車停在醫院地下室停車場，行動前，以車輛故障為由，引出在地下室中控室2名保全，後有人動手拉扯天花板上的電線。

陳男手上拿一張紙對保全員喊「我們有合法接收權」和保全起口角，另一派人馬則在一樓占據醫院大廳。警方獲報出動快打部隊趕抵，醫院負責人阮蘭婷獲悉後和謝姓院長於清晨近6時趕抵，互為堂姊弟的阮女、阮男在院內對峙，隨後阮男的姊姊（48歲）也到場。

警方到場維持秩序，告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為，並認為因雙方有興訟，應尋求法律途徑解決，耗時約5小時，阮男才離開院區結束衝突，事後阮女到派出所製作筆錄，對闖入院區的堂弟提告強制、毀損電腦及侵入住宅等罪。