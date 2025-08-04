中橫工人突遭落石砸中「爆頭身亡」 公路局說話了

台8線中橫公路今發生落石砸到人意外，白姓工人在157.7公里施工處、豁然亭機動管制站交通管制，中午步行到休息區時，突然有掉落石塊左側邊坡，白男頭部遭砸中傷勢嚴重，現場沒有生命跡象；交通部公路局表示，已請施工廠商務必妥善給予罹災者家屬最大協助。

公路局說明，今日近中午，中橫公路台8線157.7k豁然亭路段上邊坡災修工區中午收工，現場交維人員撤收交通管制器材後，由工區西端徒步走向東端休息區，途中上邊坡約30公尺處突然落石，因邊坡陡峭1人在無預警狀態下，遭落石擊中頭部。

公路局透露，該工人是為了施作「0403震災後公路搶修復建工程」，但落石掉落可能與近期山區長期降雨有關。

公路局表示，人員雖有配戴安全帽，但仍無法承受高能量的落石衝擊，現場雖立即通報消防單位，而救護車抵達後仍判定傷員已失去生命跡象（OHCA）；公路局東區養護工程分局太魯閣工務段在獲知事件發生後，除檢討事故發生原因外，已請施工廠商務必妥善給予罹災者家屬最大協助。