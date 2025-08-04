牛埔幫大老「牛財」告別式日期出爐！兒子葉林傳聲明全文曝光

台北市中山區本省掛幫派牛埔幫大老「牛財」葉明財今年6月20日逝世，享壽84歲，生平及後事引起社會關注，其子北市議會副議長葉林傳今聲明，確定葉明財告別式將於8月7日在台北市懷愛館空間最大的景明廳舉辦，奠儀將全數捐助公益。

葉林傳聲明如下：

先父葉明財於民國114年6月20日於家中過世，因事發突然，諸多後事待辦，加上遭逢巨變，心情起伏，一直未向外界說明後續，在此代表家族向各界的關心表達謝意。

先父生前不喜麻煩他人，家母也要求各項後事低調進行，在此向各界致意，懇辭各界贊助各式陣頭，也請避免持旗幟動員朋友出席。家族成員感謝各方朋友送先父走完人生最後里程，但不願朋友的盛情遭受外界誤解。

先父告別式將以佛教法會儀式進行，於民國114年8月7日星期四在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳(原台北市第二殯儀館)舉行法會。為免參加公祭人員等待時間過久，行禮儀式分10時30分、12時00分兩時段。造成各界諸多不便，再次表達歉意。