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影／疑性騷被報復...豐原超商遭砍 死者「驚人身分」曝光
詹姓男子今天在台中豐原區一家超商內被砍死，嫌犯已投案，自稱女友被死者性騷擾報復，警方查出，死者是韓國啦啦隊女神老闆，曾遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約。
據指出，57歲詹男是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，曾捲入性騷員工醜聞，他當時喊冤是遭挾怨報復，將提上訴捍衛聲譽；被害女員工今年曾向媒體投訴，她有監視器、對話截圖佐證，投訴女子今天獲知此不幸消息後說「很震驚」，強調此事和她無關。
無限夢想公司的總經理兼實際負責人詹男被控涉嫌性騷員工，鬧上法院判賠100萬元，後來又傳出他拖欠調解金，他今天在豐原一家超商被砍死，凶嫌41歲黃姓男子目前仍在豐原警分局警詢中。
死者的白色保時捷車仍停在超商門口，凶嫌也開高級轎車到超商附近停車後行兇，凶嫌和死者曾在超商內外扭打，被砍重傷送醫急救不治。
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