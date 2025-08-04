大轉變！率眾包圍介入高雄博田醫院經營權之爭 警漏夜逮首謀男

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的阮姓堂弟昨凌晨3時許率20多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，與保全起口角，原本警方定調雙方已興訟，讓阮男一派人離去；阮蘭婷提告，衛生局介入開罰後，案情大轉變，警方昨深夜在檢方指揮下，先逮捕率眾衝醫院中控室、拉保全的首謀陳姓男子。

左營警分局調查，昨凌晨3時許，主張擁有博田醫院產權的阮姓男子（34歲）帶著20多名男子闖進醫院，與該醫院保全人員發生口角。醫院負責人阮蘭婷獲悉後和謝姓院長趕抵，互為堂姊弟的阮女、阮男在院內對峙，警方到場維持秩序，告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為，請阮男離開院區結束衝突，事後阮女到派出所製作筆錄，對闖入院區的堂弟提告強制、毀損電腦及侵入住宅等罪。

高市衛生局昨下午先發出新聞稿指出，博田醫院屬合法設立醫院，民事爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全；有關醫院人員及設備遭人損毀情節，涉違反醫療法規定，將開罰3萬至5萬元。

衛生局昨晚又再度發出強烈聲明表示，以病人安全為依歸，確實保障醫療品質，醫療暴力絕對零容忍，將依法移送司法嚴懲嚴辦，拒絕醫療暴力。

衛生局定調，警方對此案發展轉趨重視，局長林炎田立即指示市刑大與左營分局成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，經擴大比對涉案人員，以及阮女提告後，提供醫院監視器畫面。

警方發現案發當時一名陳姓男子（44歲）先駕車進入醫院地下室，指車子壞了，要求保全開門，隨即率部分黑衣保全衝入地下室的中控室，手中拿了資料，和保全發生拉扯，警方依據監視畫面認為陳男為率眾包圍醫院的首謀分子，昨深夜在陳男位於左營的住處將他逮捕。