聽新聞
0:00 / 0:00

家族爭經營權率眾闖高雄博田醫院 衛生局開罰

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導

高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的卅四歲阮姓堂弟昨凌晨三時許率廿多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，與保全起口角拉扯，阮女和院長趕到場對峙，警方要雙方循司法途徑解決民事紛爭，阮男才離去，阮女事後告強制、毀損、侵入住宅等罪，衛生局也已介入調查。

左營區博田醫院為高雄阮綜合醫院家族二代阮仲烱成立，阮找來留美女兒阮馨嬅在醫院協助營運，後來阮仲烱二哥阮仲垠女兒阮蘭婷因具有醫師資格，也被延攬到醫院擔任管理職，近年因爭取經營權，家族成員相互對簿公堂。

昨凌晨三時許，主張擁有醫院產權的阮姓男子帶著廿多名男子闖進醫院，與該醫院保全人員發生口角。阮蘭婷獲悉後和謝姓院長趕抵，互為堂姊弟的阮女、阮男在院內對峙，警方到場維持秩序，告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為，請阮男離開院區結束衝突，事後阮女到派出所製作筆錄，對闖入院區的堂弟提告。

據了解，雙方爭奪經營權已進入訴訟，橋頭地方法院一件補繳裁判費的裁定可見端倪。根據內容，阮馨嬅擔任代表人的瀚皇有限公司，對阮蘭婷提出確認委任關係不存在之訴，訴之聲明要求阮蘭婷應向高雄市衛生局申請歇業，並將博田醫院現存開業登記註銷。

今年四月初，堂姊妹也各自以瀚皇有限公司、博田醫院負責人等名義發文給醫院廠商，瀚皇有限公司聲明，「在博田帳戶正常經管前，應停止供應醫院所需貨品，免生貨款爭議」。

阮蘭婷則以醫院負責人發文，稱她才是博田負責人，聲明要求供應商不要收取非她簽發交付的票據或文件，若發現有其他人交付她簽名的票據或文件，會馬上提告，兩人所發聲明，一度讓許多供應商摸不著頭緒。

博田醫院事後發聲明，嚴正譴責任何對醫療場域形式暴力、威嚇或擾亂秩序行為；高雄市衛生局指出，博田醫院屬合法設立醫院，民事爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全；有關醫院人員及設備遭人損毀情節，涉違反醫療法規定，將開罰三至五萬元。

醫師 保全 高雄市 衛生局

延伸閱讀

男率20人直衝高雄博田醫院 高市府：拒絕醫療暴力、嚴懲嚴辦

獨／高雄民宅失火！婦攜年幼兒女逃出 起火處有打火機「疑小孩玩火釀災」

足球／Formosa 7s落幕 萬人湧入高雄熱絡觀光

高雄山區豪雨！居服員停班停課「硬著頭皮」衝弱勢家 獲讚有愛心

相關新聞

影／毒品通緝犯拒捕 三峽警遭拖行300公尺…驚險畫面曝光

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，遭對方佯裝配合卻加速逃逸，黃員一度緊抓...

億圓富總裁周瑞慶獄中遙控 續吸金4千萬

億圓富集團總裁周瑞慶與張辰鐘聯手吸金，無數民眾血本無歸，周男逃亡兩年落網，卻在羈押期間買通高雄第二監獄主任管理員吳孟釗，...

毒品通緝犯拒檢 三峽警抓人遭拖行300公尺

廖姓毒品通緝犯上月卅一日晚間騎機車遇警攔查，佯裝配合再加速逃逸，將企圖阻止他的黃姓警員拖行近三百公尺後甩到路面受傷；警方...

派遣工攀爬2樓闖民宅 砍死2人聲押禁見獲准

四十七歲陳姓男子前天凌晨持刀闖入桃園市觀音區仁德街一處民宅，亂刀砍死屋內四十五歲盧姓男子及卅八歲林姓男子，犯案後從二樓跳...

家族爭經營權率眾闖高雄博田醫院 衛生局開罰

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的卅四歲阮姓堂弟昨凌晨三時許率廿多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，與保...

助「台灣巴菲特」吸金38.8億 億圓富二當家張辰鐘判7年10月

九年前在兩岸吸金高達四十一億元的億圓富集團，自稱「台灣巴菲特」的總裁周瑞慶前年遭判刑十四年定讞。當年被自救會點名，主導該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。