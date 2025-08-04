家族爭經營權率眾闖高雄博田醫院 衛生局開罰

高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

高雄博田醫院爆發經營權之爭，醫院登記負責人阮蘭婷的卅四歲阮姓堂弟昨凌晨三時許率廿多人衝進醫院，主張有產權要接管醫院，與保全起口角拉扯，阮女和院長趕到場對峙，警方要雙方循司法途徑解決民事紛爭，阮男才離去，阮女事後告強制、毀損、侵入住宅等罪，衛生局也已介入調查。

左營區博田醫院為高雄阮綜合醫院家族二代阮仲烱成立，阮找來留美女兒阮馨嬅在醫院協助營運，後來阮仲烱二哥阮仲垠女兒阮蘭婷因具有醫師資格，也被延攬到醫院擔任管理職，近年因爭取經營權，家族成員相互對簿公堂。

昨凌晨三時許，主張擁有醫院產權的阮姓男子帶著廿多名男子闖進醫院，與該醫院保全人員發生口角。阮蘭婷獲悉後和謝姓院長趕抵，互為堂姊弟的阮女、阮男在院內對峙，警方到場維持秩序，告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為，請阮男離開院區結束衝突，事後阮女到派出所製作筆錄，對闖入院區的堂弟提告。

據了解，雙方爭奪經營權已進入訴訟，橋頭地方法院一件補繳裁判費的裁定可見端倪。根據內容，阮馨嬅擔任代表人的瀚皇有限公司，對阮蘭婷提出確認委任關係不存在之訴，訴之聲明要求阮蘭婷應向高雄市衛生局申請歇業，並將博田醫院現存開業登記註銷。

今年四月初，堂姊妹也各自以瀚皇有限公司、博田醫院負責人等名義發文給醫院廠商，瀚皇有限公司聲明，「在博田帳戶正常經管前，應停止供應醫院所需貨品，免生貨款爭議」。

阮蘭婷則以醫院負責人發文，稱她才是博田負責人，聲明要求供應商不要收取非她簽發交付的票據或文件，若發現有其他人交付她簽名的票據或文件，會馬上提告，兩人所發聲明，一度讓許多供應商摸不著頭緒。

博田醫院事後發聲明，嚴正譴責任何對醫療場域形式暴力、威嚇或擾亂秩序行為；高雄市衛生局指出，博田醫院屬合法設立醫院，民事爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全；有關醫院人員及設備遭人損毀情節，涉違反醫療法規定，將開罰三至五萬元。