毒品通緝犯拒檢 三峽警抓人遭拖行300公尺

新北市三峽警分局黃姓警員查緝廖姓毒品通緝犯，當街遭廖騎機車拖行近三百公尺。記者蔣永佑／翻攝

廖姓毒品通緝犯上月卅一日晚間騎機車遇警攔查，佯裝配合再加速逃逸，將企圖阻止他的黃姓警員拖行近三百公尺後甩到路面受傷；警方查出廖男身分，隔天上午出動十七名員警全副武裝攻堅，廖睡夢中被捕、搜出毒品，依毒品、加重妨害公務及傷害等罪送辦，解送歸案，另開出近五萬元罰單。

警方調查，五十歲廖男有多項毒品前科，因毒品案被新北地方法院判刑四個月，未到案遭通緝；七月卅一日晚間六時許，黃員騎警用機車巡邏，行經鶯歌中山路發現廖男騎機車從巷弄竄出，蛇行且未打方向燈，鳴笛上前攔查。

廖男假意停車，待黃員機車熄火，立刻跳上機車加速逃逸，黃員衝上前欲拔取對方機車鑰匙，但晚了一步，轉而緊抓機車後座扶手想把車拉倒，結果遭拖行近三百公尺，身上無線電、警棍、手銬、鞋子散落一地，連腳上黑色鞋子也脫落；當時路上許多民眾目睹驚呆，有人事後拿行車記錄器交給派出所當證據。

黃員被拖行後放手，在路上翻滾後起身，多處擦挫傷，他立刻通報線上警網攔截圍捕，警方查出廖躲在五十三歲劉姓毒友住處，八月一日上午九時許出動十七名警力荷槍實彈持盾牌攻堅，廖在睡夢中落網，身上搜出海洛因、安非他命及三支針筒。

廖男落網後供稱，因剛買完毒品就遇到警察，擔心被抓進去關才會想逃。警詢後將他依法送辦、解送新北地院執行；另就未打方向燈、危險駕駛、闖紅燈、拒檢逃逸四項違規，合計開出四萬九四○○元罰單。

新北市警土城分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年九月卅日攔查涉毒駕陳姓女子，因抓住方向盤遭拖行三百公尺後撞上護欄殉職；事後警政署要求加強員警安全執勤教育，黃員奮勇攔查遭拖行雖無大礙，但執勤方式是否得當，再度引發討論。