派遣工攀爬2樓闖民宅 砍死2人聲押禁見獲准

桃園市觀音區一名47歲陳姓男子前天凌晨持刀闖入仁德街一處民宅，猛刺屋內盧姓男子及林姓男子，造成2人身亡，檢方聲押禁見獲准。記者周嘉茹／翻攝

四十七歲陳姓男子前天凌晨持刀闖入桃園市觀音區仁德街一處民宅，亂刀砍死屋內四十五歲盧姓男子及卅八歲林姓男子，犯案後從二樓跳下摔傷腿，主動打電話自首，供稱因三萬五千元債務及積怨行凶，被依殺人罪嫌移送；檢方認為有疑點，對其供詞保留，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，陳男為派遣工，本月二日凌晨一時許攜刀前往仁德街，從一樓攀爬至二樓，持一旁重物砸毀窗戶後闖入民宅，先朝盧姓男子猛刺，盧強撐傷勢衝進廁所躲藏，陳接著再朝房內的林姓男子砍殺，眼見林倒臥不起，再自二樓窗戶跳下企圖逃跑，但因跌落馬路雙腳受傷無法行動，沒多久自行打電話報案自首。

警、消獲報到場，只見屋內滿是鮮血，林男頭部、胸口及四肢多處刀傷，部分臟器外露倒臥房內，盧男胸口與四肢多處穿刺傷及刀傷，倒在浴室內，均已失去呼吸心跳，緊急送醫均告不治。

警方當場逮捕陳男，警詢時陳男供稱因為與林男有三萬五千元債務糾紛，加上林男經常出言挑釁，與林同住的盧男也與他感情不睦，積怨已久才會行凶，供稱一進屋看見盧就直接砍，接著再殺害林。

警方調查陳作案時間短暫，但刀刀致命極為凶殘，依殺人罪嫌移送桃園地檢署；檢察官率法醫相驗並至現場勘查，認為陳男殺人動機和過程仍有疑點，有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，昨向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署同時通知犯罪被害人保護協會桃園分會，關懷被害家屬提供保護服務。