影／毒品通緝犯拒捕 三峽警遭拖行300公尺…驚險畫面曝光

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，遭對方佯裝配合卻加速逃逸，黃員一度緊抓機車被拖行近300公尺，最後傷痕累累不支讓廖男逃離，警方隔天隨即鎖定廖男行蹤，出動17名優勢警力包抄攻堅，將廖男順利逮捕歸案。

案發時因尚未天黑且為下班交通尖峰時間，路上人車眾多，黃員大白天被當街拖行的驚險畫面，嚇壞不少路過民眾，不少人紛紛拿起手機拍攝，事後再熱心提供給警方參考。

從相關行車紀錄器畫面可以看出，當時廖男狂催油門逃避警方追捕，黃員則一路被拖行，自畫面明顯感受到廖男當時的高速，而黃員身上裝備也在高速拖行下一路噴飛，甚至連鞋子都因摩擦地面脫落，若當時旁邊有轎車或大型車輛經過，甚至可能有被輾斃的危險，過程相當驚險。

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