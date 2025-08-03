快訊

川普關稅幾乎確定！美貿易代表籲外界：不應寄望稅率會在不久將來調降

獨／兆豐銀推「跨行即時攔截預警新制」 金管會指示銀行公會研議

獨／高雄民宅失火！婦攜年幼兒女逃出 起火處有打火機「疑小孩玩火釀災」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒品通緝犯拒捕 三峽警遭拖行300公尺…驚險畫面曝光

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，遭對方佯裝配合卻加速逃逸，黃員一度緊抓機車被拖行近300公尺，最後傷痕累累不支讓廖男逃離，警方隔天隨即鎖定廖男行蹤，出動17名優勢警力包抄攻堅，將廖男順利逮捕歸案。

案發時因尚未天黑且為下班交通尖峰時間，路上人車眾多，黃員大白天被當街拖行的驚險畫面，嚇壞不少路過民眾，不少人紛紛拿起手機拍攝，事後再熱心提供給警方參考。

從相關行車紀錄器畫面可以看出，當時廖男狂催油門逃避警方追捕，黃員則一路被拖行，自畫面明顯感受到廖男當時的高速，而黃員身上裝備也在高速拖行下一路噴飛，甚至連鞋子都因摩擦地面脫落，若當時旁邊有轎車或大型車輛經過，甚至可能有被輾斃的危險，過程相當驚險。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，一度被拖行近300公尺，過程十分驚險。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，一度被拖行近300公尺，過程十分驚險。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，一度緊抓機車被拖行近300公尺，過程十分驚險，警方隔天旋即將廖男逮捕歸案。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，一度緊抓機車被拖行近300公尺，過程十分驚險，警方隔天旋即將廖男逮捕歸案。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，一度緊抓機車被拖行近300公尺，過程十分驚險，警方隔天旋即將廖男逮捕歸案。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，一度緊抓機車被拖行近300公尺，過程十分驚險，警方隔天旋即將廖男逮捕歸案。記者蔣永佑／翻攝

毒品 通緝 三峽

延伸閱讀

三峽警緝毒遭驚險拖行300公尺 17警聯手攻堅將人逮回

狗遭車輛拖行重傷 新北動保處：罰飼主列黑名單

南投皮卡高速拖行…哈士奇體力不支一路掙扎 飼主還原真相「沒有虐狗」

影／紅皮卡高速拖行哈士奇 埔里「公路酷刑」網友憤怒

相關新聞

影／毒品通緝犯拒捕 三峽警遭拖行300公尺…驚險畫面曝光

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，遭對方佯裝配合卻加速逃逸，黃員一度緊抓...

缺錢買毒…新北男試戴15錢金項鍊竟強搶 典當16萬元還沒捂熱就被逮

54歲詹男因毒品罪遭通緝，疑因缺錢買毒，昨天下午至新北市汐止區1家銀樓謊稱買金飾，趁店員不注意搶了價值近20萬金項鍊逃逸...

屏東地方人士告別式全台幫派千逾人參加 警方如臨大敵出動168警力

屏東地方知名人物沈宏文今日在屏東市舉行告別式，全台各大幫派千餘人前來參加公祭，規模龐大引發關注。為壓制幫派氣焰，避免不法...

三峽警緝毒遭驚險拖行300公尺 17警聯手攻堅將人逮回

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，遭對方佯裝配合卻加速逃逸，一度緊抓機車遭...

影／台中男擁槍毒...遇警盤查喊「救命」落跑仍落網

台中市吳姓男子身擁手槍、毒品，近日開車行經北區時，因看到警方巡邏車，捨棄不停路邊停車格欲改停小巷，警方前往盤查，吳被查時...

不滿機車被拖吊！台中男攜長槍胡亂射 女保全慘遭擊中受傷

台中市南屯區文心拖吊保管場今中午驚傳遭槍擊，造成1名女保全手肘遭鋼珠彈擊中送醫幸無大礙，警方6小時內抓到開槍的陳姓男子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。