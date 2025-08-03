快訊

「西遊記」男星驚傳驟逝！享壽86歲 妻悲痛證死訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

缺錢買毒…新北男試戴15錢金項鍊竟強搶 典當16萬元還沒捂熱就被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

54歲詹男因毒品罪遭通緝，疑因缺錢買毒，昨天下午至新北市汐止區1家銀樓謊稱買金飾，趁店員不注意搶了價值近20萬金項鍊逃逸。汐止警方鎖定詹男涉案，2小時後將他逮捕，金項鍊已變賣得手16萬元，詢後依搶奪及毒品通緝等罪嫌送辦。

汐止警分局昨天下午3時30分許獲報，中興路1間銀樓發生搶案。警員獲報趕抵時搶嫌已逃逸，警方調閱監視器鎖定搶嫌是因毒品罪嫌遭通緝的54歲詹男。警方經查詹男至銀樓佯稱要購買黃金項鍊並要求試戴，銀樓店員拿出1條市價重達1兩5錢、市價約20萬元的金項鍊給詹男，詹男趁店員不注意時奪門而出，隨後攔計程車逃逸。

警方調閱監視器鎖定詹男行蹤，根據計車司機指證，2小時後在詹男租屋處將他逮捕，查出詹男疑因缺錢買毒起歹念，至銀樓搶金項鍊，再拿至租屋處附近的當鋪典當得手16萬多元。警方詢後將詹男依搶奪、毒品通緝等罪嫌移送士林地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方至詹男租屋處將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方至詹男租屋處將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方在計程車司機指認下至詹男租屋處逮人。記者黃子騰／翻攝
警方在計程車司機指認下至詹男租屋處逮人。記者黃子騰／翻攝
詹男搶得金項鍊後奪門而出搭上計程車逃逸。記者黃子騰／翻攝
詹男搶得金項鍊後奪門而出搭上計程車逃逸。記者黃子騰／翻攝

銀樓 毒品 通緝 店員 汐止 黃金

延伸閱讀

一舉兩得！新北推校園滯洪池解淹水困境 民代籲強化整合既有排水設施

三峽警緝毒遭驚險拖行300公尺 17警聯手攻堅將人逮回

2025 新北街頭學校

新北客家園區20周年慶 從音樂、餐桌到原創IP玩「新客覺醒」

相關新聞

缺錢買毒…新北男試戴15錢金項鍊竟強搶 典當16萬元還沒捂熱就被逮

54歲詹男因毒品罪遭通緝，疑因缺錢買毒，昨天下午至新北市汐止區1家銀樓謊稱買金飾，趁店員不注意搶了價值近20萬金項鍊逃逸...

屏東地方人士告別式全台幫派千逾人參加 警方如臨大敵出動168警力

屏東地方知名人物沈宏文今日在屏東市舉行告別式，全台各大幫派千餘人前來參加公祭，規模龐大引發關注。為壓制幫派氣焰，避免不法...

三峽警緝毒遭驚險拖行300公尺 17警聯手攻堅將人逮回

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，遭對方佯裝配合卻加速逃逸，一度緊抓機車遭...

影／台中男擁槍毒...遇警盤查喊「救命」落跑仍落網

台中市吳姓男子身擁手槍、毒品，近日開車行經北區時，因看到警方巡邏車，捨棄不停路邊停車格欲改停小巷，警方前往盤查，吳被查時...

不滿機車被拖吊！台中男攜長槍胡亂射 女保全慘遭擊中受傷

台中市南屯區文心拖吊保管場今中午驚傳遭槍擊，造成1名女保全手肘遭鋼珠彈擊中送醫幸無大礙，警方6小時內抓到開槍的陳姓男子，...

IG擁15萬粉絲！海軍退休中士控遭不當對待 艦指部：與事實不符

海軍艦隊指揮部所屬的一名已退役的許姓中士在網路社群貼文，指招募成績在前段班，但從去年到今年6月退伍前，拍婚紗被誣指是中共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。