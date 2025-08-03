缺錢買毒…新北男試戴15錢金項鍊竟強搶 典當16萬元還沒捂熱就被逮

54歲詹男因毒品罪遭通緝，疑因缺錢買毒，昨天下午至新北市汐止區1家銀樓謊稱買金飾，趁店員不注意搶了價值近20萬金項鍊逃逸。汐止警方鎖定詹男涉案，2小時後將他逮捕，金項鍊已變賣得手16萬元，詢後依搶奪及毒品通緝等罪嫌送辦。

汐止警分局昨天下午3時30分許獲報，中興路1間銀樓發生搶案。警員獲報趕抵時搶嫌已逃逸，警方調閱監視器鎖定搶嫌是因毒品罪嫌遭通緝的54歲詹男。警方經查詹男至銀樓佯稱要購買黃金項鍊並要求試戴，銀樓店員拿出1條市價重達1兩5錢、市價約20萬元的金項鍊給詹男，詹男趁店員不注意時奪門而出，隨後攔計程車逃逸。

警方調閱監視器鎖定詹男行蹤，根據計車司機指證，2小時後在詹男租屋處將他逮捕，查出詹男疑因缺錢買毒起歹念，至銀樓搶金項鍊，再拿至租屋處附近的當鋪典當得手16萬多元。警方詢後將詹男依搶奪、毒品通緝等罪嫌移送士林地檢署。

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